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На протестной акции в Москве задержали политолога Соловья

Российский политолог Валерий Соловей заявил, что полицейские без объяснения причин задержали его, посадили в машину и отвезли в участок. В Москве сегодня проходила акция в поддержку хабаровских протестов.

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Соловья (сидит на заднем плане) доставили в ОВД "Тверское"
Соловья (сидит на заднем плане) доставили в ОВД "Тверское"
Фото: Марк Фейгин / Facebook

19 сентября в Москве после акции "День перемен", которая проходила в знак поддержки протестующих из Хабаровска, полицейские задержали политолога Валерия Соловья. Об этом он сообщил "МБХ медиа".

По словам Соловья, он подходил к метро, когда к нему подбежали полицейские, без объяснения причин задержали и посадили в машину.

Политолога доставили в отделение внутренних дел и вскоре отпустили из отдела с обязательством о явке для составления протокола по статье о нарушении порядка проведения акции.

"Пытались сказать, что задержали за несанкционированное мероприятие. Но посмотрим, что будет в протоколе. По крайней мере, офицер, который там был, сказал, что "как-то доказательств нет“, – сказал Соловей.

60-летний Соловей – российский историк, политический аналитик, публицист. До 2019 года заведовал кафедрой общественных связей МГИМО, но был уволен, как он утверждал – по политическим причинам.

Жители Хабаровска уже 11 недель продолжают выходить на масштабные акции в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Его арестовали по подозрению в причастности к убийству и покушениюМестные жители уверены в политической подоплеке преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей рейтинга "Единой России" в регионе.

Теги: Россия, протесты, Москва, полиция, Валерий Соловей, Хабаровск, задержание
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