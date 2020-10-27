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Интервью Гордона с Уткиным. Где и когда смотреть

Интервью Дмитрия Гордона с российским журналистом, футбольным комментатором Василием Уткиным выйдет в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

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Трансляция интервью с Уткиным начнется в 18.00
Трансляция интервью с Уткиным начнется в 18.00
Скриншот: А поговорить? / YouTube

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским журналистом, футбольным комментатором Василием Уткиным.

Как сообщил Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", программу записали несколько недель назад. Ее трансляция начнется в 18.00. 

Во время интервью Уткин говорил о своих футбольных кумирах, о том, кого считает лучшим футболистом, – Олега Блохина или Андрея Шевченко, о любимом спортивном комментаторе, периоде алкоголизма, споре с журналисткой Тиной Канделаки, о конфликте России и Украины, ситуации в Беларуси, будущем президента РФ Владимира Путина, а также о российском журналисте Юрии Дуде и российском пропагандисте Владимире Соловьеве. 

"[Почему произошел конфликт с Канделаки?] Это типичное слово за слово. И, конечно же, очень большая ревность с ее стороны. Это абсолютно очевидно. Она должна быть главным и непререкаемым авторитетом для всех. У меня всегда было очень простое правило, на НТВ и "НТВ-Плюс" его в основном принимали... В целом я всегда понимал: у меня есть мнение по ряду вопросов, с моей стороны некорректно говорить об этом в репортажах, передачах, потому что это не моя площадка, но в соцсетях – Twitter тогда был главной сетью у нас – я вполне свободен. Я так себя и вел. [Умная ли Тина?] В моем понимании ничто на это не указывает. Может, я что-то не понимаю... По-моему, она набитая дура, она простых вещей не понимает. Никаких!" – сказал журналист. 

Уткин родился в 1972 году в Балашихе Московской области. 

Как спортивный журналист получил известность благодаря программе "Футбольный клуб" (НТВ), которую он с перерывами вел в 1994–2013 годах. В 2010–2015 годах был главным редактором спортивных каналов сети "НТВ-Плюс".

В разные годы также сотрудничал с телеканалами СТС, "Матч ТВ", Eurosport. Сейчас Уткин – креативный директор сети пабов "Джон Донн", развивает собственный YouTube-канал. 

Теги: Россия, футбол, Дмитрий Гордон, Тина Канделаки, спорт, Олег Блохин, Владимир Соловьев, Василий Уткин, Юрий Дудь, футболист Андрей Шевченко
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