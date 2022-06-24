"Исторический день", "Этот выбор сделали мы", "Страна объединилась". Известные украинцы отреагировали на кандидатство Украины в члены ЕС

Об этом 23 июня, комментируя решение саммита Евросовета в Брюсселе, заявил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Исторический день для Украины. Все 27 стран – членов Европейского союза поддержали предоставление нашему государству статуса кандидата на вступление в ЕС. Украинцы своим героизмом и преданностью демократическим ценностям однозначно заслужили быть в кругу большой европейской семьи", – написал Шмыгаль.
У лидеров ЕС "просто не было иного выбора", отметил в Twitter замминистра инфраструктуры, экс-нардеп Мустафа Найем.
"Этот выбор сделали мы. Наше поколение. Заплатив за него очень, очень дорого", – написал он, сделав ретвит поста от 21 ноября 2013 года, когда из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом приглашал людей на митинг на Майдане.
В них просто не було іншого вибору.— Mustafa Nayyem (@mefimus) June 23, 2022
Цей вибір зробили ми. Наше покоління.
Заплативши за нього дуже, дуже, дуже дорого. https://t.co/DhkKHlEUK5
Решение, принятое на саммите Евросовета, "заслужено на Майданах, на фронте, в кабинетах, где велись переговоры, адвокатировали эксперты и изменялись законы", указал в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина является неотъемлемой частью европейской семьи, а ее будущее – в Европейском союзе. Теперь это закреплено на бумаге и высечено на камне", – подчеркнул министр.
В Украине не найдется ни одного человека, кто бы не работал для предоставления стране кандидатства, отметил в Telegram пятый президент, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.
"Страна объединилась – и власть, и оппозиция – ради противостояния врагу и ради европейского будущего. Хочу искренне поблагодарить всех тех, кто обеспечил эту невероятную историю успеха. Самое главное – слова искренней благодарности и низкий поклон жертвенности и стойкости украинского войска. Считаю, что именно украинский воин сделал самый большой вклад в сегодняшний успех", – написал политик.
Украина "сделает все необходимое, выполнит все условия и примет необходимые законы" на пути к европейской семье, уверен мэр Киева Виталий Кличко.
"Иначе у нашего государства нет будущего. А именно за него гибнут наши лучшие защитники. Поэтому Украина справится! И станет успешным и сильным европейским государством", – заявил в Telegram городской голова столицы.
Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук сообщил в Facebook, что для него Европа "всегда была о двух ключевых ценностях: достоинстве и свободе".
"Последние восемь лет и четыре месяца Украина дерется именно за это! И не только для себя, но и для всей европейской цивилизации. Поэтому сегодняшнее решение более чем актуально", – считает Вакарчук.
"Поскольку отношения Украины и России очень напоминают попытку развода с опасным психопатом, с последующей местью последнего, сегодня у нас еще один шаг от абьюза подальше и помолвки с другим", – указала в Facebook певица, член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова.
Решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС было принято на саммите Европейского совета 23 июня. Это "одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет ее независимости", отметил президент Владимир Зеленский.
Вместе с Украиной статус кандидата в члены ЕС получила Молдова, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter. Лидеры ЕС признали также европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы, добавил он.