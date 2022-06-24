"Нам не по пути с российским Zомбилендом". В Офисе президента отреагировали на кандидатство в члены ЕС для Украины

Такое мнение 23 июня в Twitter выразил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.
"Конец проекта "русского мира" в Украине и эры российского лобби в Европе. Украина – официальный кандидат в Евросоюз, а Европа – единая, как никогда раньше. Впереди – непростой путь, но главное доказано: мы – часть цивилизованного мира, нам не по пути с российским Zомбилендом", – написал советник руководителя ОПУ.
Кінець проекту «руського миру» в Україні та ери російського лобі у Європі. Україна – офіційний кандидат до Євросоюзу, а Європа – єдина, як ніколи раніше. Попереду – непростий шлях, але головне доведено: ми – частина цивілізованого світу, нам не по дорозі з російським Zомбілендом.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 23, 2022
Решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС было принято на саммите Европейского совета 23 июня. Это "одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет ее независимости", отметил президент Владимир Зеленский.
Вместе с Украиной статус кандидата в члены ЕС получила Молдова, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter. Лидеры ЕС признали также европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы, добавил он.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила 22 июня, что Украина намерена выполнить рекомендации Европейской комиссии относительно предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС до конца 2022 года. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет, а не десятилетий, как это прогнозируют некоторые европейские чиновники.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 22 июня в ходе выступления в Европарламенте, что благодаря Соглашению об ассоциации от 2016 года Украина "уже внедрила около 70% правил, норм и стандартов ЕС". "И весь этот прогресс был достигнут благодаря тому, что у жителей Украины Европа в сердце и в уме", – подчеркнула еврочиновник.
Последнее расширение Евросоюза состоялось в 2013 году – к ЕС присоединилась Хорватия. Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году). В начале 2020 года Европейский союз покинула Великобритания.