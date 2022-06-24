"Нам не по пути с российским Zомбилендом". В Офисе президента отреагировали на кандидатство в члены ЕС для Украины

Украина – официальный кандидат в Евросоюз, а Европа – единая, как никогда раньше, отметил советник главы ОПУ Фото: depositphotos.com

Такое мнение 23 июня в Twitter выразил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Конец проекта "русского мира" в Украине и эры российского лобби в Европе. Украина – официальный кандидат в Евросоюз, а Европа – единая, как никогда раньше. Впереди – непростой путь, но главное доказано: мы – часть цивилизованного мира, нам не по пути с российским Zомбилендом", – написал советник руководителя ОПУ.

Кінець проекту «руського миру» в Україні та ери російського лобі у Європі. Україна – офіційний кандидат до Євросоюзу, а Європа – єдина, як ніколи раніше. Попереду – непростий шлях, але головне доведено: ми – частина цивілізованого світу, нам не по дорозі з російським Zомбілендом. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 23, 2022

Решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС было принято на саммите Европейского совета 23 июня. Это "одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет ее независимости", отметил президент Владимир Зеленский.

Вместе с Украиной статус кандидата в члены ЕС получила Молдова, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter. Лидеры ЕС признали также европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы, добавил он.