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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ярош, назначенный советником главнокомандующего ВСУ, заявил, что не считает себя частью команды Зеленского

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Ярош: Не очень понимаю, почему такой ажиотаж возник вокруг предложения, которое я принял
Ярош: Не очень понимаю, почему такой ажиотаж возник вокруг предложения, которое я принял
Фото: depositphotos.com

Бывший лидер "Правого сектора", командир военного формирования "Украинская добровольческая армия" Дмитрий Ярош заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что ощущает себя частью команды главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но не входит в команду президента Украины Владимира Зеленского.

Таким образом он прокомментировал свое недавнее назначение советником Залужного.

"Я не очень понимаю, почему такой ажиотаж возник вокруг предложения, которое я принял. Это чисто военное дело. Это укрепление обороноспособности государства. Это то, что, собственно, мне ближе всего", – сказал Ярош.

Он подчеркнул, что пока намерен заниматься именно военным делом и не планирует возвращаться в политику.

"Я не исключаю, что придет время  и нужно будет вернуться в политику. Но при всем при том не сейчас. Потому что ситуация в государстве не улучшается и внешний враг еще больше наседает на Украину. Условно, ему еще надо будет давать по зубам, и не раз", – отметил Ярош.

Бацман уточнила, почему тогда он принял предложение стать советником. 

"Как раз это абсолютно не политическая должность", – ответил командир "Украинской добровольческой армии".

Журналистка спросила, ощущает ли он себя членом команды Зеленского.

"Нет, я даже не контактирую с ней. Я советник главнокомандующего Вооруженными силами, который, собственно, занимается обороной государства, – сказал Ярош. – Я очень положительно воспринял те назначения, которые [летом 2021 года] состоялись в ВСУ: назначение главнокомандующего, командующих оперативных командований, командующего ООС... Подавляющее большинство этих людей я знаю с 2014–2015 годов, это очень близкие мне люди. Но, опять же, они не занимаются политикой, они занимаются предметным военным делом. Я часть этой команды".

Он отметил, что не знает, согласовывал ли Залужный его назначение с Офисом президента, и пообещал поинтересоваться.

"С генералом Залужным мы практически каждый день на телефонной связи... Пока я смогу свой опыт, знания, умения переносить на обороноспособность государства, до тех пор буду советником. Если исчерпаю себя на этой ниве – не буду", – сказал о своих планах Ярош. 

Он также уточнил, что ни Зеленский, ни члены его политической команды до этого не предлагали ему никаких должностей. Бацман спросила, согласился ли бы он стать советником президента, если бы такое предложение поступило.

"Для того, чтобы такой шаг сделать, надо понимать, что Владимир Зеленский делает, должна быть какая-то стратегия развития государства... И эта стратегия должна была бы совпадать с моими внутренними убеждениями и моими принцами. Пока что я такого не вижу", – сказал Ярош. 

Интервью с Ярошем выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Ярош с конца 1980-х годов участвует в националистическом движении. Был членом "Народного руху України". В 1994 году вместе с соратниками основал организацию "Тризуб" имени Степана Бандеры, а позже ее возглавил.

В конце ноября 2013 года на базе "Тризуба" создал "Правый сектор" – организацию, объединившую активистов украинских националистических организаций, в 2014 году она получила статус политической партии. "Правый сектор" активно участвовал в Революции достоинства, был ее боевым крылом. 

Вместе с бойцами "Правого сектора" Ярош принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, в 2015 году был ранен под Донецком.

В 2015 году вышел из "Правого сектора", заявив, что осуждает "псевдореволюционную деятельность, которая угрожает существованию государства Украина". После выхода из "Правого сектора" основал новое движение – "Державна ініціатива Яроша", а также добровольческое военное формирование "Украинская добровольческая армия".

В 2014 году баллотировался в президенты Украины, набрал 0,7% голосов избирателей. В 2014 году был избран народным депутатом на одном из мажоритарных округов в Днепропетровской области.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Генштаб ВСУ, Дмитрий Ярош, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, ВСУ, Валерий Залужный
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