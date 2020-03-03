Кабмин назначил Елену Богдан главой Госслужбы по этнополитике

Кабинет Министров 26 февраля назначил главу Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести – этот пост заняла доцент Киево-Могилянской академии Елена Богдан.

Кабинет Министров назначил главой Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Елену Богдан. Соответствующее распоряжение обнародовано на Правительственном портале, оно было подписано 26 февраля.

"Назначить Богдан Елену Владимировну главой Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести с даты начала фактического исполнения ею должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытательный срок в три месяца", – говорится в документе.

Госслужба по этнополитике была восстановлена Кабмином в июне 2019 года.

Конкурс на должность главы Госслужбы по этнополитике проводился дважды. Первый был объявлен в сентябре 2019 года, он закончился безрезультатно. Во втором конкурсе одержал победу экс-глава департамента по делам религий и национальностей при Министерстве культуры Украины Андрей Юраш, бывший глава Государственного комитета по делам национальностей и религий Юрий Решетников стал вторым, а кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Киево-Могилянской академии Богдан – третьей. После конкурса министр культуры и спорта Владимира Бородянский провел со всеми тремя кандидатами собеседование.

В интервью "РБК-Украина", которое вышло 11 февраля, Бородянский сказал, что рекомендовал назначить главой службы Елену Богдан.