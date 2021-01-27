Кабмин назначил врио главы Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения

Временным исполняющим обязанности главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения стал Андрей Пляцко, первый заместитель бывшего руководителя ведомства Сергея Калашника, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Василий Мокан.

Пляцко управлял проектами в области обращения с отходами в странах Евросоюза Фото: Андрій Пляцко / Facebook

Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 27 января, уволил главу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергея Калашника. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Василий Мокан в Facebook.

Причины увольнения Калашника в сообщении не указываются. Временным исполняющим обязанности главы Госагентства стал первый заместитель Калашника Андрей Пляцко.

Кабинет Министров назначил Сергея Калашника главой Госагентства по управлению зоной отчуждения в апреле 2020 года сроком на пять лет. До этого Калашник год исполнял обязанности гендиректора Чернобыльской АЭС.

Пляцко до прихода в ведомство работал руководителем группы операций с ценными бумагами финансового отдела департамента экономики и финансов филиала российской нефтяной компании "ТНК-Украина", заместителем директора по финансам бурового управления АО "Укрбургаз" дочернего предприятия НАК "Нафтогаз Украины". Шесть лет он проработал в странах Европейского союза, где управлял проектами в области обращения с отходами, сказано на сайте Госагентства.