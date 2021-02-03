Кабмин назначил заместителей глав трех облгосадминистраций

Кабинет Министров Украины проголосовал за назначение заместителей глав Волынской, Закарпатской и Черниговской областных государственных администраций.

Кабинет Министров Украины согласовал назначения заместителей глав трех областных государственных администраций, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Василий Мокан в Facebook по итогам заседания правительства 3 февраля.

Заместителем главы Волынской ОГА стала Людмила Тимощук. Мирослава Билецкого назначили первым замглавы Закарпатской ОГА, а Жанну Шерстюк – заместителем главы Черниговской ОГА.

Тимощук последние пять лет является депутатом Волынской ОГА и возглавляет постоянную комиссию по вопросам социальной защиты населения, здравоохранения, материнства и детства.

По данным открытого реестра национальных общественных деятелей Украины, Билецкий прошел в Закарпатскую ОГА на местных выборах 2015 года по списку партии "Блок Петра Порошенко Солидарность". В настоящее время он является заместителем главы партии "Рідне Закарпаття". Портал "Закарпатье онлайн" отметил, что на этом посту Билецкий заменит генерала СБУ Олега Коцюбу.

Шерстюк в 2015 году была избрана депутатом Черниговского горсовета от Радикальной партии Олега Ляшко, сообщило Общественное. В 2020 году на местных выборах она также баллотировалась от Радикальной партии в Черниговский городской и областной советы, но не прошла. Глава Черниговской ОГА Анна Коваленко сказала, что Шерстюк будет заниматься вопросами медицины и образования.