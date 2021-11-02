Кабмин Украины регулярно не назначает на должности победителей конкурсов на госслужбу – Bihus.info

По данным журналистов, на сайте Нацагентства Украины по вопросам государственной службы видно, что на большинство высших должностей в государстве постоянно объявляются повторные конкурсы.

Из ответа агентства по соответствующему запросу журналисты сделали вывод, что в большинстве случаев повторные конкурсы проходят из-за того, что орган, обязанный избрать из отобранных конкурсной комиссией победителей и назначить кого-то из них, не делает этого в течение 44 дней.

Согласно законодательству, в таком случае правительство объявляют повторный конкурс и, пока он не состоялся, Кабмин может назначить человека, возглавляющего орган в статусе и.о.

"В период, когда парламент временно отменил проведение конкурсов из-за объявленного в стране карантина, Кабмин без проблем нашел и назначил 91 топ-чиновника. А когда конкурсы возобновили, с назначениями снова начались проблемы. Это может означать, что в правительстве пытаются отсеять кадры, которые по каким-то причинам не устраивают власть", – сказано в расследовании.

Также в Bihus.info обратили внимание на то, что есть конкурсы, в которых назначить повторный отбор невозможно, так как это не предусмотрено законом. К примеру, Кабмин два раза подряд провалил назначение членов тарифной комиссии НКРЭКУ.

Кроме того, журналисты указали на то, что конкурс, определяющий руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры, длится уже больше года. При этом отборочная комиссия неоднократно срывала заседание, так как часть ее членов не являлась на него.