ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кабмин Украины регулярно не назначает на должности победителей конкурсов на госслужбу – Bihus.info

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Bihus.info: На большинство высших должностей объявляются повторные конкурсы
Bihus.info: На большинство высших должностей объявляются повторные конкурсы
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины систематически не назначает победителей конкурсов на топовые государственные должности, или же сама конкурсная комиссия устраняет от участия в них кандидатов, которые по разным причинам не являются выгодными для Офиса президента Украины. Об этом 2 ноября заявили журналисты из Bihus.info, проанализировавшие проведение таких конкурсов.

По данным журналистов, на сайте Нацагентства Украины по вопросам государственной службы видно, что на большинство высших должностей в государстве постоянно объявляются повторные конкурсы.

Из ответа агентства по соответствующему запросу журналисты сделали вывод, что в большинстве случаев повторные конкурсы проходят из-за того, что орган, обязанный избрать из отобранных конкурсной комиссией победителей и назначить кого-то из них, не делает этого в течение 44 дней.

Согласно законодательству, в таком случае правительство объявляют повторный конкурс и, пока он не состоялся, Кабмин может назначить человека, возглавляющего орган в статусе и.о.

"В период, когда парламент временно отменил проведение конкурсов из-за объявленного в стране карантина, Кабмин без проблем нашел и назначил 91 топ-чиновника. А когда конкурсы возобновили, с назначениями снова начались проблемы. Это может означать, что в правительстве пытаются отсеять кадры, которые по каким-то причинам не устраивают власть", – сказано в расследовании.

Также в Bihus.info обратили внимание на то, что есть конкурсы, в которых назначить повторный отбор невозможно, так как это не предусмотрено законом. К примеру, Кабмин два раза подряд провалил назначение членов тарифной комиссии НКРЭКУ.

Кроме того, журналисты указали на то, что конкурс, определяющий руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры, длится уже больше года. При этом отборочная комиссия неоднократно срывала заседание, так как часть ее членов не являлась на него.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

17 сентября 2021 года Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

В начале августа этого года директор НАБУ Артем Сытник говорил, что конкурс на нового главу САП "находится на паузе" и есть попытки влияния на него.

2 сентября 2021 года США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ.

9 октября 2021 года заседание комиссии по избранию главы САП сорвалось из-за отсутствия кворума.

Теги: конкурс, расследование, госслужба, госслужащие, Нацгосслужба, САП, Офис президента Украины, Кабмин, Bihus.info
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Можете представить, что это была за встреча". Экс-участницы Real O впервые за 10 лет собрались вместе. Фото
"Можете представить, что это была за встреча". Экс-участницы Real O впервые за 10 лет собрались вместе. Фото
"Что с бровями, углем нарисовали?", "Брови скоро улетят на затылок". В сети обсуждают новые фото Волочковой
"Что с бровями, углем нарисовали?", "Брови скоро улетят на затылок". В сети обсуждают новые фото Волочковой
"Как так можно материться?", "Мама не слышала". Бывший муж Ани Лорак показал, как выражается на отдыхе их 10-летняя дочь. Видео
"Как так можно материться?", "Мама не слышала". Бывший муж Ани Лорак показал, как выражается на отдыхе их 10-летняя дочь. Видео
Кристен Стюарт заявила о свадьбе со своей возлюбленной
Кристен Стюарт заявила о свадьбе со своей возлюбленной
"Ах ты, маленькая, красивенькая, сексуальненькая". Кухар в облегающем платье плавно подвигалась перед камерой
"Ах ты, маленькая, красивенькая, сексуальненькая". Кухар в облегающем платье плавно подвигалась перед камерой
Дорофеева обнародовала всю правду о закулисье своих концертов
Дорофеева обнародовала всю правду о закулисье своих концертов
"Солидно", "Как будто в нем родился". Жан Беленюк примерил смокинг. Фото
"Солидно", "Как будто в нем родился". Жан Беленюк примерил смокинг. Фото
  Кошевой показал трехкомнатную квартиру в киевском новострое. Видео
  Кошевой показал трехкомнатную квартиру в киевском новострое. Видео
Гвоздева: Боюсь ли я потерять место в шоу-бизнесе из-за своих высказываний? Кроме болезни и смерти близких, не боюсь ничего
Гвоздева: Боюсь ли я потерять место в шоу-бизнесе из-за своих высказываний? Кроме болезни и смерти близких, не боюсь ничего
В Киеве открыли именную звезду Свитолиной. Фото
В Киеве открыли именную звезду Свитолиной. Фото
"Сегодня официант может заработать 40 тыс. грн в месяц". Эксперт рассказала, как пандемия повлияла на ресторанный бизнес
"Сегодня официант может заработать 40 тыс. грн в месяц". Эксперт рассказала, как пандемия повлияла на ресторанный бизнес
"Самая яркая из "ВИА Гры", "Ох и красотка". Мейхер засветила голое тело в откровенном боди
"Самая яркая из "ВИА Гры", "Ох и красотка". Мейхер засветила голое тело в откровенном боди
Кто остался в шоу "Танцы со звездами" после девяти эфиров. Фото
Кто остался в шоу "Танцы со звездами" после девяти эфиров. Фото
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике
Цибульская рассказала, на кого похож ее сын
Цибульская рассказала, на кого похож ее сын
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини
"Вульгарно. Из трусишек вываливается". 45-летняя Волочкова показала вертикальный шпагат в микробикини
  Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами"
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами"
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS