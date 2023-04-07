Кабмин одобрил назначение начальника Бучанской окружной прокуратуры главой Киевской ОГА

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Кабинетом Министров Украины согласовано назначение Кравченко Руслана Андреевича главой Киевской областной государственной администрации", – написал Мельничук.
Кравченко возглавляет Бучанскую окружную прокуратуру, отмечается на сайте Киевской областной прокуратуры.
Как сказано в автобиографии Кравченко, в органах прокуратуры он работает с 2012 года. В 2014–2015 годах принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе (в это время занимал должность прокурора Южного региона Украины). Кравченко представлял сторону обвинения в ряде резонансных дел. В частности, он возглавлял группу прокуроров в уголовном производстве, открытом в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по факту совершения им государственный измены и пособничестве в ведении агрессивной войны. По этому делу Януковича в 2019 году осудили на 13 лет.
Кравченко в начале 2023 года принимал участие в конкурсе на должность директора НАБУ, но не смог победить.
Глав ОГА назначает президент, подписывая соответствующие указы после согласования их кандидатур Кабмином.
Президент Украины Владимир Зеленский указом №41/2023 от 24 января уволил Алексея Кулебу с должности главы Киевской ОГА. В тот же день указом №42/2023 Зеленский назначил Кулебу заместителем главы Офиса президента Украины.
Обязанности главы Киевской ОГА временно исполняет Дмитрий Назаренко.