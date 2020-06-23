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Кабмин отстранил Божка от исполнения обязанностей замглавы МИД на время расследования

Заместитель министра иностранных дел Украны Егор Божок, являющийся фигурантом дела, по которому Государственное бюро расследований вручило подозрение народному депутату, пятому президенту Украины Петру Порошенко, сам просил отстранить его от обязанностей на время расследования.

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Божок был главой Службы внешней разведки Украины
Божок был главой Службы внешней разведки Украины
Фото: lb.ua

Кабинет Министров Украины отстранил от выполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел Егора Божка, который является фигурантом уголовного дела против пятого президента Петра Порошенко. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №706 от 19 июня, обнародованном на правительственном портале.

"Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", – говорится в тексте документа, подисанного премьер-министром Денисом Шмыгалем.

19 июня Божок сообщил, что обратился с заявлением к главе МИД Дмитрию Кулебе с просьбой отстранить его от исполнения обязанностей на время расследования.

Бывшему руководителю Службы внешней разведки Украины, а ныне замглавы МИД Божку инкриминируют незаконный прием Сергея Семочко на должность первого заместителя главы СВР. Назначение Семочко также легло в основу подозрения пятому президенту страны Петру Порошенко. Государственное бюро расследований составило подозрение Божку.

Ранее, 10 апреля, ему уже сообщали о подозрении в рамках производства, которое касается назначения Семочко. Печерский районный суд Киева 21 апреля отклонил ходатайства следователя об избрании для Божка меры пресечения в виде домашнего ареста и отстранении его от должности замминистра иностранных дел.

Как утверждал источник издания "ГОРДОН", основанием для открытия производства против Божка стало письмо тогдашнего главы СВР Валерия Евдокимова в Госбюро расследований. Евдокимов якобы ссылался на внутренние распорядительные акты своего предшественника о допуске Семочко к гостайне и начислении ему около 1,5 млн грн заработной платы. При этом в письме уточняется, что около 1 млн грн из этой суммы остались на депозитном счете СВР, а доступ Семочко к гостайне предоставили после отставки Божка, рассказал собеседник.

Божок возглавил Службу внешней разведки в сентябре 2017 года. 13 марта 2019-го Порошенко подписал указ о его отставке. В тот же день Кабмин назначил Божка заместителем министра иностранных дел.

Семочко занимал пост замглавы СВР с июля 2018 года по апрель 2019-го.

Как выяснила "Украинская правда", после назначения Семочко тогдашний глава разведки Божок издал приказ, которым решение президента объявили личному составу, а Семочко приступил к исполнению обязанностей. В пресс-службе ГБР изданию подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным, а Порошенко подозревают в том, что он склонил Божка к изданию этого документа.

Осенью 2018 года вышло в эфир расследование телепроекта Bihus.info, в котором говорилось, что восемь членов семьи Семочко имеют российские паспорта, а сам он в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению его в госизмене.

Теги: Петр Порошенко, Кабинет Министров, расследование, СВР, Сергей Семочко, Егор Божок, ГБР, Кабмин
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