Кабмин предлагает определить Офис генпрокурора единственным центральным органом Украины по экстрадиции

Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о международном сотрудничестве во время уголовного производства".

Законопроект, среди прочего, предлагает определить Офис генерального прокурора единственным центральным органом Украины по выдаче лица (экстрадиции) как во время досудебного расследования, так и во время судебного производства или приговора.

Также им предусмотрено усовершенствование существующего механизма международного правового сотрудничества по уголовным делам.

Кроме того, Министерству иностранных дел поручается сообщить по дипломатическим каналам другим договорным сторонам двусторонних международных договоров по вопросам выдачи лиц (экстрадиции), а также депозитариев международных договоров об изменении центрального органа Украины по экстрадиции.