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Кабмин уволил одного из создателей ProZorro с госслужбы

Один из авторов системы госзакупок ProZorro Александр Стародубцев возглавлял Нацагентство по вопросам госслужбы с ноября 2019 года. 10 марта новый Кабмин уволил его с должности.

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Кабмин 10 марта уволил Стародубцева
Кабмин 10 марта уволил Стародубцева
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины уволил одного из авторов системы госзакупок ProZorro Александра Стародубцева с должности главы Национального агентства по вопросам госслужбы. Об этом говорится в распоряжении правительства №217-р от 10 марта, опубликованном на сайте Кабмина.

"Уволить Стародубцева Александра Евгеньевича с должности председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы в соответствии с ч. 1 ст. 87 закона "О государственной службе", – сказано в распоряжении.

Эта статья предусматривает, что госслужащий может быть уволен по собственному желанию, по представлению премьер-министра, министра или руководителя центрального органа исполнительной власти в течение четырех месяцев с дня назначения премьера, министра или руководителя.

В 2014 году Стародубцев возглавлял команду волонтеров, которые разработали концепцию реформы государственных закупок и новой IT-системы для тендеров – ProZorro. С марта 2015 года по август 2017-го он возглавлял департамент государственных закупок Минэкономразвития Украины, после чего около года провел в Университете Стэнфорда по программе Ukrainian Emerging Leaders.

В ноябре прошлого года Стародубцев возглавил Нацагентство Украины по вопросам госслужбы. Он должен был отвечать за трансформацию ведомства, в частности за сокращение количества чиновников и создание "модели зарплат" госслужащих.

Теги: Украина, Кабинет Министров, правительство, госслужба, ProZorro, Александр Стародубцев, Кабмин
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