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Кальюлайд: С Грузией в 2008-м и Крымом в 2014 году даже если реакция была несколько сильнее, она была слишком слаба, чтобы преподать урок

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Реакция на действия России была слаба, считает Кальюлайд
Реакция на действия России была слаба, считает Кальюлайд
Фото: ЕРА

Агрессия России против Грузии и Украины в 2008-м и 2014 году не получила должной реакции Запада, и это могло стать причиной полномасштабной войны против Украины в 2022 году. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказала экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Речь об этом зашла после вопроса журналиста, понимала ли политик, "что рано или поздно эта полномасштабная война начнется".

"И да, и нет. В каком-то смысле мы думали, поскольку ответ западного мира на российскую агрессию 2008 года в Грузии был очень слаб. Мы показали себе и [президенту России Путину] Владимиру Владимировичу, что мы не ведем переговоры о международном мировом порядке. Если ты действуешь, мы не реагируем. Это началось в Грузии в 2008 году и продолжилось с Крымом в 2014-м", – ответила она.

По словам экс-президента, "даже если реакция была несколько сильнее, она была слишком слаба, чтобы преподать урок".

"Я даже могу себе представить обсуждение [министра обороны России Сергея] Шойгу и [главы МИД РФ Сергея] Лаврова перед событиями в Крыму. Мол, мы должны действовать, иначе они ускользнут из сферы нашего влияния. И Лавров сказал бы: "Ни за что, потому что будут огромные дипломатические последствия". И Шойгу ответил бы: "Ты что, шутишь? После Грузии ничего не было. Они просто приняли это", – объяснила Кальюлайд.

Она подчеркнула, что считала "технически невозможным", что Россия вторгнется в Украину в условиях, когда на границе было "только 170 тыс. солдат" РФ. Кальюлайд аргументировала это тем, что для удержания столицы Чечни Грозный российским солдатам понадобилось 70 тыс. человек.

"Но если взглянуть на последовательность событий, это логично", – считает экс-президент Эстонии.

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В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В августе 2008 года начался вооруженный конфликт между Россией и Грузией. Российские войска совместно с югоосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже независимость Южной Осетии и Абхазии признали Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Крым, Грузия, Эстония, Сергей Лавров, война, Сергей Шойгу, агрессия, Грозный, российская агрессия, Керсти Кальюлайд
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