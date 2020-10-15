Кандидат в мэры Запорожья намерен подать иск к нынешнему городскому голове

Кандидат в мэры Запорожья от "Слуги народа" Виталий Тишечко назвал кредитную политику действующего городского головы Владимира Буряка неэффективной.

Кандидат в мэры Запорожья от "Слуги народа" Виталий Тишечко сообщил о намерении подать коллективный иск к действующему городскому голове Владимиру Буряку с требованием возместить материальный ущерб, "нанесенный путем принятия неэффективных управленческих решений". Как сообщает "Главком", об этом Тишечко, а также кандидаты в депутаты Запорожского горсовета от "Слуги народа" Алексей Гиренко, Владислав Погорелов и Ирина Кулеш заявили на пресс-конференции 15 октября.

"До начала каденции действующего мэра бюджет города был профицитным. Местный долг на конец 2019 года составлял 1,026 млрд грн. Долг местного бюджета по состоянию на 31 декабря 2020 года составит 1,477 млрд грн. То есть за год долг городского бюджета вырос почти на полмиллиарда гривен. Но это не предел. Согласно прогнозным показателям, в 2021–2022 годах граница общего объема местного долга составит 3,5 млрд грн. Это половина от бюджета Запорожья на этот год. Учитывая динамику, скоро весь город будет работать только на возврат долгов", – утверждает он.

Кандидаты от "Слуги народа" также считают, что кредитные средства расходовались городскими властями неэффективно. Так, часть денег направили на развитие аэропорта Запорожье, по факту деятельности менеджмента которого открыто четыре уголовных производства.

Тишечко считает, что действия городской власти в части оформления кредитов "противоречат интересам горожан и законодательству". Он заявил, что причастные к таким решениям чиновники должны быть привлечены к ответственности.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.