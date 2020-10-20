Кандидаты в Киевсовет от Радикальной партии заблокировали работу эвакуаторов

Активисты зажгли на территории штрафплощадки металлические бочки и дымовые шашки.

Кандидаты в Киевский городской совет от Радикальной партии 20 октября заблокировали в столице штрафплощадку, так как считают, что деятельность фирм, которые занимаются эвакуацией машин, незаконна. Об этом в распространенном в СМИ пресс-релизе сообщает пресс-служба политической силы.

"Организаторы этой акции ничего не нарушают. А вот то, против чего они протестуют, – это и есть нарушение закона. Похищение личного имущества представителями частной фирмы – однозначно нарушение закона. Если городские власти не прекратят издевательство над людьми, мы пойдем в суд. И выиграем его", – заявил адвокат, кандидат в Киевсовет Евгений Мисюренко.

Журналистка Яна Павлова, которая баллотируется в Печерском районе, рассказала, что получила множество жалоб на эвакуаторы.

"Это ужасно. Люди боятся оставить авто без присмотра, потому что потом даже не знаешь: у тебя украли машину или увезли на штрафплощадку. Я встречаюсь с людьми, все жалуются на это, но никто ничего не делает", – сказала она.

Один из организаторов "Автомайдана", адвокат Виктор Смалий считает, что эта ситуация может привести к беспорядкам в столице.

"Владельцы авто страдают от незаконного решения киевской власти. Самое время устраивать новый "Автомайдан". У меня уже есть такой опыт, и при поддержке Радикальной партии мы сможем организовать его снова", – заявил адвокат.

Кандидат на должность городского головы Михаил Поживанов убежден, что "космические" доходы от эвакуаторов оседают в карманах частных лиц, а не в бюджете.

"Штрафы за неправильную парковку идут в бюджет, но это копейки. Частная фирма, уполномоченная чиновниками из мэрии, получит в разы больше денег. За сутки владелец эвакуированного авто заплатит сотню долларов, которые идут неизвестно кому в карман за каким-то договорняком. После выборов фракция Радикальной партии поднимет этот вопрос, разберется и наведет порядок. Не может в цивилизованной стране городская власть так грубо нарушать права граждан и законодательство", – отметил Поживанов.

Активисты зажгли на территории штрафплощадки металлические бочки и дымовые шашки.