Карасев: Съезд продемонстрировал, что "УДАР Виталия Кличко" может стать центром объединения политсил

"Съезд УДАР продемонстрировал, что Кличко возвращается в большую политику. Кличко выступил с инициативой созвать Национальный форум единства. Также на съезде представили экономический план партии и выдвинули кандидатом на 206-й округ секретаря Черниговского горсовета Александра Ломако. Но политика – это не только содержание, но и форма. Форма тоже была соблюдена: внушительный список иностранных политиков, приславших свои видеообращения ([бывший президент Совета ЕС, глава Европейской народной партии и лидер оппозиционной политической силы "Гражданская платформа"] Дональд Туск, [член Европейского парламента и председатель комитета Европарламента по иностранным делам] Элмар Брок, [лидер Австрийской народной партии, федеральный канцлер Австрии] Карл Нехаммер). Но главное – гости съезда из украинских политиков: [глава "Европейской солидарности" Петр] Порошенко, [Кира] Рудык из "Голоса", представители "Батьківщини" (Тимошенко не смогла по состоянию здоровья)", – написал Карасев.

Политолог пришел к заключению, что УДАР может стать центром объединения политсил в Украине.

"Похоже, что в украинской политике развернулась борьба: кто перетянет Кличко на свою сторону. Так или иначе на это намекал каждый выступавший гость. Сам же Кличко в своем выступлении четко заявил: на выборы УДАР пойдет сам. То есть ни к кому присоединяться он не собирается. Это понятно. Но это не исключает момента, когда присоединяться будут уже к нему. И здесь все может быть очень интересно: очень вероятно, что в ближайшее время именно УДАР станет центром объединения политсил в Украине", – заявил он.

Карасев считает, что таким образом Кличко возвращается в большую политику и этим съездом продемонстрировал серьезность своих намерений.