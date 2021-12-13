Кива хочет лишить журналиста Bihus.info аккредитации в Верховной Раде

Соответствующий вопрос комитет будет рассматривать на заседании 15 декабря, о чем идет речь в повестке дня. Даниил Мокрик получил приглашение на это заседание и планирует на нем присутствовать, пишет издание.

Кива инкриминирует журналисту "грубое нарушение журналистской этики и распространение откровенно ложной информации".

Контекст:

1 декабря проект Bihus.info сообщил, что 16 ноября во время обысков в доме народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Ильи Кивы в Козине Киевской области правоохранители обнаружили слитки золота на сумму свыше 1 млн грн, а также картину, на которой он изображен в образе итальянского диктатора Бенито Муссолини. Об этом журналисты Bihus.info рассказали со ссылкой на свои источники. В выпуске этой программы именно Даниил Мокрик продемонстрировал фотографии денег и золота, якобы найденных во время обыска дома Кивы.

2 декабря авторы удалили видео с этим сюжетом, руководитель проекта Денис Бигус принес извинения аудитории и СМИ, распространившим эту информацию, так как, по его словам, источник Bihus.іnfo в правоохранительных органах предоставил им для расследования фото, связанное не с Кивой, а с другим делом.