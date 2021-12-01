В доме Кивы во время обысков нашли золота на более чем 1 млн грн, деньги и картину, на которой он в образе Муссолини – СМИ

Об этом сообщили журналисты Bihus.info, со ссылкой на источники.
Кроме того, в доме Кивы правоохранители нашли наличными свыше 1,1 млн грн и около $500 тыс., а также более 300 тыс. грн в автомобиле.
Никакой из этих сумм денег и драгоценностей в декларации нардепа нет, отметили журналисты.
На фото, предоставленных источниками в правоохранительных органах, они также увидели две картины, которые в Facebook продавала руководительница попавшего под санкции СНБО Украины издания "Страна" Светлана Крюкова.
В частности, на одной из картин Кива изображен в образе фашистского диктатора Муссолини.
15 октября, в день убийства организатора украинского националистического движения в Западной Украине Степана Бандеры, Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером "антифашистского движения" в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк.
Из-за этого видео было открыто уголовное производство, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, не уточнив, по какой статье.
16 ноября Государственное бюро расследований подтвердило обыски у Кивы из-за видео с автоматом.
Как сообщается в расследовании журналистов Bihus Info, Кива живет в трехэтажном доме на восемь комнат общей площадью 420 м², который не упоминается в его декларации. По данным журналистов, в марте прошлого года его выставили на продажу за 21 млн грн или долгосрочную аренду за 120 тыс. грн в месяц.
В декларации Кивы за 2020 год из недвижимости указаны только земельный участок (1480 м²) в Сосновке Полтавской области и зарегистрированная на дочь политика Екатерину квартира площадью 49,1 м² в Киеве.
Кива – уроженец Полтавы, в свое время был советником на тот момент министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В 2014 году состоял в "Правом секторе", в 2017 году объявил, что стал главой Социалистической партии Украины.
На внеочередных выборах в Верховную Раду летом 2019 года был избран народным депутатом как №34 в списке ОПЗЖ.