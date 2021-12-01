В доме Кивы во время обысков нашли золота на более чем 1 млн грн, деньги и картину, на которой он в образе Муссолини – СМИ

В доме Кивы правоохранители нашли наличными свыше 1,1 млн грн и около $500 тыс., отметили журналисты Bihus.info Фото: Svetlana Kryukova / Facebook

Об этом сообщили журналисты Bihus.info, со ссылкой на источники.

Кроме того, в доме Кивы правоохранители нашли наличными свыше 1,1 млн грн и около $500 тыс., а также более 300 тыс. грн в автомобиле.

Никакой из этих сумм денег и драгоценностей в декларации нардепа нет, отметили журналисты.

На фото, предоставленных источниками в правоохранительных органах, они также увидели две картины, которые в Facebook продавала руководительница попавшего под санкции СНБО Украины издания "Страна" Светлана Крюкова.

В частности, на одной из картин Кива изображен в образе фашистского диктатора Муссолини.