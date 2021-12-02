"Впервые за восемь лет существования проекта такая лажа". Журналисты Bihus.info удалили расследование о Киве

Источник Bihus.іnfo в правоохранительных органах предоставил им для расследования фото по другому делу, сообщил руководитель проекта Фото: Denys Bihus / Facebook

Как выяснилось, источник Bihus.іnfo в правоохранительных органах предоставил им для расследования фото по другому делу.

"Написанный нами материал не отвечает действительности. После того, как мы производили анализ дома Кивы, который нашли благодаря стримам [народного депутата от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Вадима] Рабиновича во время его обыска, один из источников в правоохранительных органах написал, что есть фото и материалы по обыску. В результате в этом наборе фотографий были фотографии по другому делу", – сказал Бигус.

Он принес извинения свой аудитории и СМИ, которые обнародовали результаты расследования.

"Мы много лет приобретали ваше доверие, это очень важно для нас. Прошу прощения. То, что это попало в эфир, – моя лажа. Я надеюсь, следующей ошибки не будет вообще", – отметил Бигус.

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Видео: BIHUS info / You Tube