"Впервые за восемь лет существования проекта такая лажа". Журналисты Bihus.info удалили расследование о Киве

Как выяснилось, источник Bihus.іnfo в правоохранительных органах предоставил им для расследования фото по другому делу.
"Написанный нами материал не отвечает действительности. После того, как мы производили анализ дома Кивы, который нашли благодаря стримам [народного депутата от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Вадима] Рабиновича во время его обыска, один из источников в правоохранительных органах написал, что есть фото и материалы по обыску. В результате в этом наборе фотографий были фотографии по другому делу", – сказал Бигус.
Он принес извинения свой аудитории и СМИ, которые обнародовали результаты расследования.
"Мы много лет приобретали ваше доверие, это очень важно для нас. Прошу прощения. То, что это попало в эфир, – моя лажа. Я надеюсь, следующей ошибки не будет вообще", – отметил Бигус.
15 октября, в день убийства организатора украинского националистического движения в Западной Украине Степана Бандеры, Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером "антифашистского движения" в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк.
Из-за этого видео было открыто уголовное производство, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, не уточнив, по какой статье.
16 ноября Государственное бюро расследований подтвердило обыски у Кивы из-за видео с автоматом.
Как сообщается в расследовании журналистов Bihus.info, Кива живет в трехэтажном доме на восемь комнат общей площадью 420 м², который не упоминается в его декларации. По данным журналистов, в марте прошлого года его выставили на продажу за 21 млн грн или долгосрочную аренду за 120 тыс. грн в месяц.
В декларации Кивы за 2020 год из недвижимости указаны только земельный участок (1480 м²) в Сосновке Полтавской области и зарегистрированная на дочь политика Екатерину квартира площадью 49,1 м² в Киеве.
Кива – уроженец Полтавы, в свое время был советником на тот момент министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В 2014 году состоял в "Правом секторе", в 2017 году объявил, что стал главой Социалистической партии Украины.
На внеочередных выборах в Верховную Раду летом 2019 года был избран народным депутатом (№34 в списке ОПЗЖ).