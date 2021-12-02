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"Впервые за восемь лет существования проекта такая лажа". Журналисты Bihus.info удалили расследование о Киве

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Источник Bihus.іnfo в правоохранительных органах предоставил им для расследования фото по другому делу, сообщил руководитель проекта
Источник Bihus.іnfo в правоохранительных органах предоставил им для расследования фото по другому делу, сообщил руководитель проекта
Фото: Denys Bihus / Facebook

Журналисты проекта расследований Bihus.іnfo удалили видео об обысках в доме народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Ильи Кивы, во время которых якобы были найдены наличными более 1,1 млн грн, примерно $500 тыс. и картина, на которой он изображен в образе итальянского диктатора Бенито Муссолини. Об этом 2 декабря в видеообращении сообщил руководитель проекта Денис Бигус.

Как выяснилось, источник Bihus.іnfo в правоохранительных органах предоставил им для расследования фото по другому делу.

"Написанный нами материал не отвечает действительности. После того, как мы производили анализ дома Кивы, который нашли благодаря стримам [народного депутата от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Вадима] Рабиновича во время его обыска, один из источников в правоохранительных органах написал, что есть фото и материалы по обыску. В результате в этом наборе фотографий были фотографии по другому делу", – сказал Бигус. 

Он принес извинения свой аудитории и СМИ, которые обнародовали результаты расследования.

"Мы много лет приобретали ваше доверие, это очень важно для нас. Прошу прощения. То, что это попало в эфир, – моя лажа. Я надеюсь, следующей ошибки не будет вообще", – отметил Бигус.

ВИДЕО
Видео: BIHUS info / You Tube
Контекст:

15 октября, в день убийства организатора украинского националистического движения в Западной Украине Степана Бандеры, Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявляет, что является лидером "антифашистского движения" в Украине. В конце видео он стреляет из автомата в воздух и устраивает фейерверк.

Из-за этого видео было открыто уголовное производство, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, не уточнив, по какой статье.

16 ноября Государственное бюро расследований подтвердило обыски у Кивы из-за видео с автоматом.

Как сообщается в расследовании журналистов Bihus.info, Кива живет в трехэтажном доме на восемь комнат общей площадью 420 м², который не упоминается в его декларации. По данным журналистов, в марте прошлого года его выставили на продажу за 21 млн грн или долгосрочную аренду за 120 тыс. грн в месяц.

В декларации Кивы за 2020 год из недвижимости указаны только земельный участок (1480 м²) в Сосновке Полтавской области и зарегистрированная на дочь политика Екатерину квартира площадью 49,1 м² в Киеве.

Кива – уроженец Полтавы, в свое время был советником на тот момент министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В 2014 году состоял в "Правом секторе", в 2017 году объявил, что стал главой Социалистической партии Украины.

На внеочередных выборах в Верховную Раду летом 2019 года был избран народным депутатом (№34 в списке ОПЗЖ).

Теги: СМИ, расследование, Илья Кива, журналисты, Денис Бигус
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