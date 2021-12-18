Кива рассказал, как он был "чуть ли не правой рукой Яроша"

Кива: Я, наверно, был в сотне первых, кто попал на Донбасс с оружием в руках. Руководил рядом спасательных операций Фото: Фото: mvs.gov.ua (архив)

"В 2014 году, как говорят, вы были чуть ли не правой рукой [бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия] Яроша. Это правда?" – спросил журналист. "Да", – ответил Кива.

Он пояснил, что в 2014-м году "Правый сектор" был одним из самых боеспособных подразделений и организаций.

"Мы тогда получали вал информации, которая буквально сыпалась нам на головы. Что войска чужого государства пересекли государственную границу моей страны, аннексировали Крым. Я был воспитан в лучших традициях защитника своей родины, поэтому взял в руки оружие. А поскольку "Правый сектор" был одним из самых боеспособных подразделений, то я оказался там", – сказал Кива.

Он подчеркнул, что "честно отслужил на Донбассе в самые сложные периоды".

"Я, наверно, был в сотне первых, кто попал на Донбасс с оружием в руках. Руководил рядом спасательных операций. Из Углегорска вывел [Александра] Фацевича, нынешнего замначальника Национальной полиции, тогда командира батальона "Свитязь". 72 человека вывели из окружения, когда по большому счету на них поставили крест. Полторы тысячи гражданских лиц вывезли, организовали эвакуацию и вывезли из Дебальцево", – рассказал Кива.

Он отметил, что его слова подтверждаются наградными листами, подписанными начальником штаба АТО.

За прошедшие годы позиция Кивы в отношении Донбасса сильно изменилась, отметил "Телеграф". Сам Кива пояснил, что после того, как он вернулся в "мирную часть страны" и "поднялся по служебной лестнице", у него появилось больше информации и возникли вопросы, почему Крым отдали без единого выстрела, а в отношении восточного региона якобы "взяли в руки оружие и начали отрабатывать". Он объяснил это тем, что "просто было выгодно тогда отрезать восточный регион, потому что [политику Петру] Порошенко нужна была победа в один тур" (на момент объявления АТО в апреле 2014 года до выборов президента оставалось еще больше месяца).

По мнению Кивы, политики тогда "были обязаны находить точки компромисса, садиться за стол и пытаться все решить мирным путем, но одних пропитали ненавистью к другим, столкнули лбами, полилась кровь и там уже х...р разберешь, кто за что боролся".