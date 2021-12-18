ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кива рассказал, как он был "чуть ли не правой рукой Яроша"

Кива: Я, наверно, был в сотне первых, кто попал на Донбасс с оружием в руках. Руководил рядом спасательных операций
Кива: Я, наверно, был в сотне первых, кто попал на Донбасс с оружием в руках. Руководил рядом спасательных операций
Фото: Фото: mvs.gov.ua (архив)

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива рассказал, как воевал на Донбассе в составе "Правого сектора". Об этом он говорил в интервью "Телеграфу", опубликованном 16 декабря.

"В 2014 году, как говорят, вы были чуть ли не правой рукой [бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия] Яроша. Это правда?" – спросил журналист. "Да", – ответил Кива. 

Он пояснил, что в 2014-м году "Правый сектор" был одним из самых боеспособных подразделений и организаций.

"Мы тогда получали вал информации, которая буквально сыпалась нам на головы. Что войска чужого государства пересекли государственную границу моей страны, аннексировали Крым. Я был воспитан в лучших традициях защитника своей родины, поэтому взял в руки оружие. А поскольку "Правый сектор" был одним из самых боеспособных подразделений, то я оказался там", – сказал Кива. 

Он подчеркнул, что "честно отслужил на Донбассе в самые сложные периоды".

"Я, наверно, был в сотне первых, кто попал на Донбасс с оружием в руках. Руководил рядом спасательных операций. Из Углегорска вывел [Александра] Фацевича, нынешнего замначальника Национальной полиции, тогда командира батальона "Свитязь". 72 человека вывели из окружения, когда по большому счету на них поставили крест. Полторы тысячи гражданских лиц вывезли, организовали эвакуацию и вывезли из Дебальцево", – рассказал Кива.

Он отметил, что его слова подтверждаются наградными листами, подписанными начальником штаба АТО. 

За прошедшие годы позиция Кивы в отношении Донбасса сильно изменилась, отметил "Телеграф". Сам Кива пояснил, что после того, как он вернулся в "мирную часть страны" и "поднялся по служебной лестнице", у него появилось больше информации и возникли вопросы, почему Крым отдали без единого выстрела, а в отношении восточного региона якобы "взяли в руки оружие и начали отрабатывать". Он объяснил это тем, что "просто было выгодно тогда отрезать восточный регион, потому что [политику Петру] Порошенко нужна была победа в один тур" (на момент объявления АТО в апреле 2014 года до выборов президента оставалось еще больше месяца).

По мнению Кивы, политики тогда "были обязаны находить точки компромисса, садиться за стол и пытаться все решить мирным путем, но одних пропитали ненавистью к другим, столкнули лбами, полилась кровь и там уже х...р разберешь, кто за что боролся".

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Правый сектор, Дмитрий Ярош, антитеррористическая операция, эвакуация, Дебальцево, АТО, Илья Кива, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У меня нет слов!", "Ух, Наташа". Глюк'oZa крупным планом показала грудь
"У меня нет слов!", "Ух, Наташа". Глюк'oZa крупным планом показала грудь
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки
Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником, и его картины продаются за десятки тысяч долларов
Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником, и его картины продаются за десятки тысяч долларов
  Киану Ривз объяснил, что на самом деле происходит на фото, которое стало мемом "Грустный Киану"
  Киану Ривз объяснил, что на самом деле происходит на фото, которое стало мемом "Грустный Киану"
"Надо бы тебя на "Холостячку". Бывшая жена Dzidzio назвала места, где можно с ней познакомиться
"Надо бы тебя на "Холостячку". Бывшая жена Dzidzio назвала места, где можно с ней познакомиться
"Ей не терпелось выйти и немного побыть обычным человеком". В сеть попали фото Меган Маркл во время шопинга
"Ей не терпелось выйти и немного побыть обычным человеком". В сеть попали фото Меган Маркл во время шопинга
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте
"Мама убьет меня". Сын Шварценеггера показал, что сделал со своими волосами
"Мама убьет меня". Сын Шварценеггера показал, что сделал со своими волосами
"Хотела немного пережить, помолчать, выдохнуть". Экс-участница Artik & Asti Дзюба сообщила поклонникам важную новость
"Хотела немного пережить, помолчать, выдохнуть". Экс-участница Artik & Asti Дзюба сообщила поклонникам важную новость
"С карандашом для губ я немного переборщила". Клум показала, как выглядела в 17 лет
"С карандашом для губ я немного переборщила". Клум показала, как выглядела в 17 лет
Криштиану Роналду рассекретил пол будущих двойняшек
Криштиану Роналду рассекретил пол будущих двойняшек
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом
В США женщина за полтора года обменяла заколку для волос на дом
В День святого Николая Общественное покажет праздничный концерт с участием детей и украинских знаменитостей
В День святого Николая Общественное покажет праздничный концерт с участием детей и украинских знаменитостей
  Логай ответил, сколько стоит реклама в его Instagram-аккаунте после победы на "Танцах со звездами"
  Логай ответил, сколько стоит реклама в его Instagram-аккаунте после победы на "Танцах со звездами"
"Какая танцевальная песня. Ушла наряжать елку". Джамала презентовала свой первый новогодний трек. Аудио
"Какая танцевальная песня. Ушла наряжать елку". Джамала презентовала свой первый новогодний трек. Аудио
"Что за шлендра?" 35-летний актер студии "Квартал 95" Ласточкин примерил мини-юбку и колготки в сетку
"Что за шлендра?" 35-летний актер студии "Квартал 95" Ласточкин примерил мини-юбку и колготки в сетку
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (82228)
2
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело (49236)
3
"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без бюстгальтера (48518)
4
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь (46469)
5
"Новый день моего нового года жизни". Седокова крупным планом показала голый лобок своего молодого мужа (44792)
6
"Я почувствовала себя истинным ничтожеством". Полуголая Мишина рассказала, как ее оценивал Константин Меладзе (42320)
7
"Это полное разочарование". Партнер Ксении Мишиной по "Танцам со звездами" Евгений Кот заявил, что они целовались (41792)
8
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко (40398)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS