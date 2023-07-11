Кличко рассказал детали аудита "Киевгорстроя". Его проведет компания, к которой не будет "замечаний и сомнений"

В начале июля журналисты проекта Bihus.info сообщили, что компания жены Кушнира в 2019–2020 годах приобрела французскую фирму, на которую оформлена вилла на Лазурном побережье возле Ниццы с ориентировочной стоимостью €20 млн. В то же время Кушнир ответил СМИ, что не является владельцем ни движимого, ни недвижимого имущества за пределами Украины.
"Я не могу отслеживать, где у кого есть какая недвижимость и как кто живет. В нашем городе более тысячи коммунальных предприятий, а "Киевгорстрой" – это не коммунальное, а акционерное общество, это отдельная структура. Да, 80% его акций принадлежит Киеву. После того, как я получил резонансную информацию, которая появилась в СМИ, я обратился в наблюдательный совет предприятия об отстранении руководителя "Киевгорстроя" на время аудиторской проверки деятельности предприятия и его руководителя", – подчеркнул Кличко.
По его словам, аудит должна провести международная компания из "Большой четверки" (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. – "ГОРДОН"), к которой "не будет замечаний и сомнений относительно беспристрастности и независимости".
Кличко отметил, что набсовет ЧАО поручил "Киевгорстрою" и "дальше выполнять обязательства перед инвесторами".
Как указал мэр, "Киевгорстрой" обратился в Киевсовет относительно финпомощи в размере 1 млрд грн, но пока эти средства не выделяли.
"Сначала нам нужно иметь объективную информацию, результаты проверки о реальном состоянии дел", – резюмировал Кличко.
Кушнир с апреля 2012 года занимает должность президента "Киевгорстроя", сообщается на сайте ЧАО.
В последние годы дела компании шли не слишком хорошо, а в начале 2023-го она приостановила строительные работы и просила о дополнительном финансировании из бюджета, сообщили журналисты Bihus.info.
Они рассказали 6 июля в Telegram, что президент "Киевгорстроя" уезжал за границу со справкой об инвалидности. В мае этого года Кушнир поднялся на Эверест вместе со своей супругой. Подъем на Эверест супругам обошелся в $150 тыс., отметили авторы расследования.
"Спортивные медиа рассказывали об этом как о событии: первая украинская пара на вершине Земли. Вот только как должностному лицу удалось выехать из-за состояния здоровья и покорить такую вершину, которая дается не всем подготовленным здоровым людям – загадка", – сказано в сообщении Bihus.info.
"Украинская правда" обратились в пресс-службу Кушнира, там подтвердили инвалидность главы "Киевгорстроя". "Одновременно с этим он является опытным альпинистом, который поднялся на два "восьмитысячника" и семь "семитысячников". Покорение Эвереста было мечтой Кушнира, которую ему удалось осуществить только в этом году. Они с женой подняли флаг Украины на самую высокую вершину мира", – цитирует издание полученный ответ.
По данным журналистов Bihus.info, Кушнир за время полномасштабной войны находился за границей около восьми месяцев.