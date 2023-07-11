ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кличко рассказал детали аудита "Киевгорстроя". Его проведет компания, к которой не будет "замечаний и сомнений"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кличко сообщил, что он обратился в наблюдательный совет "Киевгорстроя" относительно отстранения Кушнира (на фото) на время аудита предприятия
Кличко сообщил, что он обратился в наблюдательный совет "Киевгорстроя" относительно отстранения Кушнира (на фото) на время аудита предприятия
Фото: Київміськбуд / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью "Бабелю", что он обращался в наблюдательный совет "Киевгорстроя" относительно отстранения руководителя ЧАО Игоря Кушнира на время аудита предприятия. Текст интервью опубликован на сайте СМИ 11 июля.

В начале июля журналисты проекта Bihus.info сообщили, что компания жены Кушнира в 2019–2020 годах приобрела французскую фирму, на которую оформлена вилла на Лазурном побережье возле Ниццы с ориентировочной стоимостью €20 млн. В то же время Кушнир ответил СМИ, что не является владельцем ни движимого, ни недвижимого имущества за пределами Украины.

"Я не могу отслеживать, где у кого есть какая недвижимость и как кто живет. В нашем городе более тысячи коммунальных предприятий, а "Киевгорстрой" – это не коммунальное, а акционерное общество, это отдельная структура. Да, 80% его акций принадлежит Киеву. После того, как я получил резонансную информацию, которая появилась в СМИ, я обратился в наблюдательный совет предприятия об отстранении руководителя "Киевгорстроя" на время аудиторской проверки деятельности предприятия и его руководителя", – подчеркнул Кличко.

По его словам, аудит должна провести международная компания из "Большой четверки" (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. – "ГОРДОН"), к которой "не будет замечаний и сомнений относительно беспристрастности и независимости".

Кличко отметил, что набсовет ЧАО поручил "Киевгорстрою" и "дальше выполнять обязательства перед инвесторами".

Как указал мэр, "Киевгорстрой" обратился в Киевсовет относительно финпомощи в размере 1 млрд грн, но пока эти средства не выделяли.

"Сначала нам нужно иметь объективную информацию, результаты проверки о реальном состоянии дел", – резюмировал Кличко.

Контекст:

Кушнир с апреля 2012 года занимает должность президента "Киевгорстроя", сообщается на сайте ЧАО.

В последние годы дела компании шли не слишком хорошо, а в начале 2023-го она приостановила строительные работы и просила о дополнительном финансировании из бюджета, сообщили журналисты Bihus.info.

Они рассказали 6 июля в Telegram, что президент "Киевгорстроя" уезжал за границу со справкой об инвалидности. В мае этого года Кушнир поднялся на Эверест вместе со своей супругой. Подъем на Эверест супругам обошелся в $150 тыс., отметили авторы расследования. 

"Спортивные медиа рассказывали об этом как о событии: первая украинская пара на вершине Земли. Вот только как должностному лицу удалось выехать из-за состояния здоровья и покорить такую вершину, которая дается не всем подготовленным здоровым людям – загадка", – сказано в сообщении Bihus.info.

"Украинская правда" обратились в пресс-службу Кушнира, там подтвердили инвалидность главы "Киевгорстроя". "Одновременно с этим он является опытным альпинистом, который поднялся на два "восьмитысячника" и семь "семитысячников". Покорение Эвереста было мечтой Кушнира, которую ему удалось осуществить только в этом году. Они с женой подняли флаг Украины на самую высокую вершину мира", – цитирует издание полученный ответ. 

По данным журналистов Bihus.info, Кушнир за время полномасштабной войны находился за границей около восьми месяцев.

Теги: Виталий Кличко, Украина, Киевгорстрой, Киевсовет, расследование, аудит, интервью, набсовет, деятельность, проверки, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Свитолина прокомментировала свою победу на Wimbledon над первой ракеткой мира Швентек из Польши
Свитолина прокомментировала свою победу на Wimbledon над первой ракеткой мира Швентек из Польши
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу во время медового месяца улетел в Испанию без жены. СМИ писали, что там отдыхает Ани Лорак
Налчаджиоглу во время медового месяца улетел в Испанию без жены. СМИ писали, что там отдыхает Ани Лорак
Галина ГРИШИНА
"Одно из самых великолепных цветовых сочетаний". Мастер маникюра показала, как выглядит микс цветов фуксии и мяты
"Одно из самых великолепных цветовых сочетаний". Мастер маникюра показала, как выглядит микс цветов фуксии и мяты
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото
Галина ГРИШИНА
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов
Галина ГРИШИНА
От Лопес до Ратаковски и Клум. Пять знаменитостей в прозрачных платьях, которые стали летней альтернативой маленькому черному платью. Фото
От Лопес до Ратаковски и Клум. Пять знаменитостей в прозрачных платьях, которые стали летней альтернативой маленькому черному платью. Фото
Галина ГРИШИНА
Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак
Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына
Галина ГРИШИНА
Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото
Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото
Галина ГРИШИНА
45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета
45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета
Галина ГРИШИНА
Никитюк рассказала, чем красит губы и какие оттенки предпочитает
Никитюк рассказала, чем красит губы и какие оттенки предпочитает
Добавьте в воду этот аптечный препарат – и кочаны будут завязываться большие и тугие. Эксперты рассказали, чем подкормить капусту в июле
Добавьте в воду этот аптечный препарат – и кочаны будут завязываться большие и тугие. Эксперты рассказали, чем подкормить капусту в июле
Галина ГРИШИНА
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как они смотрятся вместе с Кацуриным в реальной жизни. Фото
Дорофеева показала, как они смотрятся вместе с Кацуриным в реальной жизни. Фото
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук, снялась в платье-сетке и без нижнего белья
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук, снялась в платье-сетке и без нижнего белья
Не повторяйте этого, и получите отличный урожай. 10 ошибок при выращивании баклажанов
Не повторяйте этого, и получите отличный урожай. 10 ошибок при выращивании баклажанов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (115025)
2
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (58042)
3
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (51427)
4
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (34288)
5
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото (27719)
6
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак (24434)
7
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии (23747)
8
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (23425)
 
 
 
 