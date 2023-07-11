Кличко рассказал детали аудита "Киевгорстроя". Его проведет компания, к которой не будет "замечаний и сомнений"

Кличко сообщил, что он обратился в наблюдательный совет "Киевгорстроя" относительно отстранения Кушнира (на фото) на время аудита предприятия Фото: Київміськбуд / Facebook

В начале июля журналисты проекта Bihus.info сообщили, что компания жены Кушнира в 2019–2020 годах приобрела французскую фирму, на которую оформлена вилла на Лазурном побережье возле Ниццы с ориентировочной стоимостью €20 млн. В то же время Кушнир ответил СМИ, что не является владельцем ни движимого, ни недвижимого имущества за пределами Украины.

"Я не могу отслеживать, где у кого есть какая недвижимость и как кто живет. В нашем городе более тысячи коммунальных предприятий, а "Киевгорстрой" – это не коммунальное, а акционерное общество, это отдельная структура. Да, 80% его акций принадлежит Киеву. После того, как я получил резонансную информацию, которая появилась в СМИ, я обратился в наблюдательный совет предприятия об отстранении руководителя "Киевгорстроя" на время аудиторской проверки деятельности предприятия и его руководителя", – подчеркнул Кличко.

По его словам, аудит должна провести международная компания из "Большой четверки" (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. – "ГОРДОН"), к которой "не будет замечаний и сомнений относительно беспристрастности и независимости".

Кличко отметил, что набсовет ЧАО поручил "Киевгорстрою" и "дальше выполнять обязательства перед инвесторами".

Как указал мэр, "Киевгорстрой" обратился в Киевсовет относительно финпомощи в размере 1 млрд грн, но пока эти средства не выделяли.

"Сначала нам нужно иметь объективную информацию, результаты проверки о реальном состоянии дел", – резюмировал Кличко.