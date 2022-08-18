Климкин о встречах с Путиным: Он сразу начинает поднимать ставки – наезжать, угрожать. А потом уже идет разговор

Климкин (за столом второй справа) встречался с Путиным шесть раз, последний раз – в октябре 2016 года на саммите в Берлине Фото: depositphotos.com

Климкин возглавлял МИД Украины с 2014-го по 2019 год. За это время состоялось пять саммитов "Нормандской четверки" на высшем уровне (входят лидеры Украины, Германии, Франции и России), на которых обсуждали урегулирование военного конфликта на Донбассе.

Бывший министр рассказал, что с Путиным встречался на всех этих саммитах и еще раз на встрече президентов Украины, России, Беларуси, Казахстана и представителей Евросоюза в Минске в августе 2014 года.

Дипломат вспомнил, что все переговоры Путин начинал "с наката".

"Он сосредоточен на том, что делает. Он полностью ведет переговоры сам. У него нет никакой команды. Он может спросить что-то, например, у [главы МИД РФ Сергея] Лаврова, но, в принципе, у него своя линия и он старается ее держать. Он сразу начинает поднимать ставки, если хотите – наезжать, угрожать. А потом как-то все это чуть-чуть расходится – и начинается разговор. То есть он сразу идет с наката, а потом уже идет разговор", – рассказал Климкин.

Он подчеркнул, что эти разговоры не были похожими на дипломатические, они были жесткими, но всегда проходили по похожему сценарию: вначале очень напористое вступление Путина, только потом начиналась дискуссия.

"Сначала стабильно поднятие ставок: "Все плохо, все будет еще хуже". А потом начинается [разговор]. Видимо, это стиль его переговоров", – предположил дипломат.

Гордон уточнил у собеседника, ругался ли Путин матом и угрожал ли другим участникам переговоров.

"Он угрожал, естественно. Это было в том числе на переговорах по второму "Минску" [в феврале 2015 года]. Но это же не значит, что он должен именно нецензурно выражаться, – ответил Климкин. – Он начинает поднимать ставки независимо от своего сленга. То есть это достаточно, видимо, стандартный подход. А может быть, он выбрал этот подход с нами. Но он его использовал в присутствии немцев и французов в Минске".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube