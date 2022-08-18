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Климкин о встречах с Путиным: Он сразу начинает поднимать ставки – наезжать, угрожать. А потом уже идет разговор

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Климкин (за столом второй справа) встречался с Путиным шесть раз, последний раз в октябре 2016 года на саммите в Берлине
Климкин (за столом второй справа) встречался с Путиным шесть раз, последний раз – в октябре 2016 года на саммите в Берлине
Фото: depositphotos.com

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что на встречах президент РФ Владимир Путин выглядит сосредоточенным и пытается сам задавать тон дискуссии.

Климкин возглавлял МИД Украины с 2014-го по 2019 год. За это время состоялось пять саммитов "Нормандской четверки" на высшем уровне (входят лидеры Украины, Германии, Франции и России), на которых обсуждали урегулирование военного конфликта на Донбассе.

Бывший министр рассказал, что с Путиным встречался на всех этих саммитах и еще раз на встрече президентов Украины, России, Беларуси, Казахстана и представителей Евросоюза в Минске в августе 2014 года.

Дипломат вспомнил, что все переговоры Путин начинал "с наката".

"Он сосредоточен на том, что делает. Он полностью ведет переговоры сам. У него нет никакой команды. Он может спросить что-то, например, у [главы МИД РФ Сергея] Лаврова, но, в принципе, у него своя линия и он старается ее держать. Он сразу начинает поднимать ставки, если хотите – наезжать, угрожать. А потом как-то все это чуть-чуть расходится – и начинается разговор. То есть он сразу идет с наката, а потом уже идет разговор", – рассказал Климкин.

Он подчеркнул, что эти разговоры не были похожими на дипломатические, они были жесткими, но всегда проходили по похожему сценарию: вначале очень напористое вступление Путина, только потом начиналась дискуссия.

"Сначала стабильно поднятие ставок: "Все плохо, все будет еще хуже". А потом начинается [разговор]. Видимо, это стиль его переговоров", – предположил дипломат.

Гордон уточнил у собеседника, ругался ли Путин матом и угрожал ли другим участникам переговоров.

"Он угрожал, естественно. Это было в том числе на переговорах по второму "Минску" [в феврале 2015 года]. Но это же не значит, что он должен именно нецензурно выражаться, – ответил Климкин. – Он начинает поднимать ставки независимо от своего сленга. То есть это достаточно, видимо, стандартный подход. А может быть, он выбрал этот подход с нами. Но он его использовал в присутствии немцев и французов в Минске".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 годах. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

В 2018 году бывший президент Франции Франсуа Олланд выпустили мемуары под названием "Уроки власти", в которых в том числе описал встречу лидеров "Нормандской четверки" в Минске в 2015 году. Он вспомнил, что Путин был очень жестким, угрожал тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко. "Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войска своего визави. Это выдало то, что российские войска на востоке Украины присутствуют. Путин спохватился и взял себя в руки", – написал Олланд.

При этом живущий во Франции российский бизнесмен Сергей Пугачев, который близко общался с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года, утверждает, что на экране люди часто видят Путина-актера, а в жизни он совершенно другой. "Путин не может замечание своему охраннику сделать. Он в этом смысле – абсолютно странный, парадоксальный человек. Он – такой, бумажный тигр", – сказал Пугачев.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Сергей Лавров, переговоры, Павел Климкин, нормандский формат, война России против Украины, минские переговоры
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