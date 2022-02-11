"Кохайтеся, рівнянки, та не з москалями". В Ровно нардеп от "Слуги народа" поздравил женщин с Днем святого Валентина

Во время президентских выборов 2019 года Соломчук возглавлял команду Зеленского в Ровенской области Фото: ЧЕСНО / Twitter

На щитах нардеп улыбается на фоне слов "Кохайтеся, рівнянки, та не з москалями".

Білборд нардепа від @sluganarodu_pp Дмитра Соломчука у Рівному.



Більше про депутата в профілі - https://t.co/sNfcTIESPZ pic.twitter.com/jCgwTnbqfy — ЧЕСНО (@chesno_movement) February 9, 2022

В 2019 году Соломчук был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга народа" под номером 33 в списке как беспартийный, сообщает движение "Чесно". Был заместителем главы фракции "Слуга народа" с начала работы Верховной Рады 9-го созыва – до 3 декабря 2019 года. Является членом комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Во время президентских выборов 2019 года возглавлял команду Зеленского в Ровенской области.