"И Зеленский будет просто "хромой уткой". Разумков сомневается, что "Слуга народа" попадет в коалицию в следующем парламенте

Разумков: Объявить досрочные выборы для президента – смерти подобно. Это, как у Кощея в сказке, последний этап – разбить яйцо Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Я вообще не уверен, попадет ли "Слуга народа" в коалицию следующего парламента или нет. И [президент Владимир] Зеленский будет просто "хромой уткой". И тогда, скорее всего, будут досрочные президентские выборы", – сказал Разумков.

Он считает маловероятным вариант досрочного прекращения полномочий нынешнего парламента президентом, несмотря на то, что уже сейчас у монобольшинства не всегда хватает голосов для принятия законов и постановлений.

"Президент будет тянуть до последнего, потому что понимает, что он в новый парламент проведет абсолютно другую фракцию, очень незначительную, по сравнению с той, которая есть сегодня… Он будет упираться и держаться за власть всеми возможными способами, чтобы осталась сегодняшняя расстановка сил в парламенте", – заявил нардеп.

На сегодня формальных оснований для досрочного прекращения полномочий парламента нет, признал Разумков.

"Я думаю, что президент будет держаться до последнего. Объявить досрочные выборы для него – смерти подобно. Знаете, это, как у Кощея в сказке, последний этап – разбить яйцо", – отметил политик.