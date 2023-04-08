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Комаровский: Если бы я хотел быть депутатом, я был бы им. Мне предлагали. Но что я там забыл? Депутатов 450, а Комаровский один

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Комаровский: Если бы я хотел быть депутатом, я был бы им. Мне предлагали. Но что я там забыл? Депутатов 450, а Комаровский один

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Возможность стать народным депутатом должна быть только у людей с высшим образованием, кандидатской степенью и знанием нескольких языков, считает украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Власть должна быть олицетворением мудрости. Когда я вижу в Верховной Раде людей без образования, просто абсолютно примитивных, которые демонстрируют такие образцы мерзости и всего остального... Это неправильно. Неужели нельзя действительно сделать так, чтобы в Раду мог зайти только человек, у которого есть высшее образование, у которого есть как минимум два-три языка, который хотя бы кандидат наук... Хотя бы. Понимаете?" – сказал Комаровский. 

Он заявил также, что сам идти в Раду не хочет. 

"Если бы я хотел в депутаты, я бы был депутатом. Я же взрослый мальчик. (Почему не пошел?) Я бы свои силы и возможности тратил бы на то, чтобы доказывать, что я не верблюд, и объяснять, что я не буду за это голосовать и так далее. Они бы меня травили. Вот когда я увижу во власти профессионалов, когда в комитете по здравоохранению будут самые крутые врачи... Но они туда не хотят", – сказал ведущий. 

По его словам, слухи, что президент Владимир Зеленский якобы предлагал ему возглавить парламентский комитет или стать министром здравоохранения, – "это сказки". 

"Мне просто в Раду предлагали. Что вы чушь говорите? Мне предлагали идти в Раду. Ну и дальше что? Что я там забыл, в Раде? Депутатов 450, а Комаровский один", – подчеркнул врач. 

Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Комаровский родился 15 октября 1960 года в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Комаровский – автор многочисленных научных трудов, ведущий ряда телевизионных программ.

В 2021 году он рассказывал, что Зеленский дважды предлагал ему пойти в политику: в первый раз "звал в команду, звал в министры", во второй – предлагал баллотироваться в парламент. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Верховная Рада, народные депутаты, Евгений Комаровский, политика, Владимир Зеленский, здравоохранение
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