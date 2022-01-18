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Комаровский – Гордону: Я – лох обычный, а ты – конкретный. Видео

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В новом интервью Комаровский и Гордон продолжили диалог о лохах
В новом интервью Комаровский и Гордон продолжили диалог о лохах
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал мнение, что в 2019 году им не нужно было публично заявлять о поддержке Владимира Зеленского на выборах президента.

Комаровский вспомнил, что заявление о лохах, которое он сделал в предыдущем интервью с Гордоном, вызвало резонанс. "Мы с тобой лоханулись, и 73% [избирателей, поддержавших Зеленского] точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда [пятого президента Петра] Порошенко. Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было", – сказал тогда доктор. 

Комаровский удивился, сколько интерпретаций этого заявления появилось в публичной плоскости. 

"Мои конкретные, простые слова "Ну, лоханулись", которые я воспринимаю как синоним слов "совершили ошибку", из-за твоего "Мы лохи?" превратили [в мем], – отметил доктор. – Я тебе хочу сказать, что мы действительно должны признать, что никакого другого выбора у нас не было. Вопрос в другом: если бы мы свой выбор оставили при себе, то есть пошли и тихо проголосовали, может быть, монобольшинства ["Слуги народа" в парламенте] не было бы. На итоги президентских выборов мы повлиять не могли. Но тот факт, что президента поддерживало такое количество [известных] людей, определенную роль сыграл в том, что мы имеем уникальный прецедент, который исключительно опасен в плане государственности Украины. Исключительно опасен!"

По его мнению, подобная ситуация больше никогда не должна повториться в Украине.

"Даже если идеальный человек приходит, мы не можем позволить себе Конституцию, которая допускает монобольшинство. Это очень важно", – подчеркнул Комаровский. 

Гордон уточнил у собеседника, так лохи они или нет. 

"Ты лох", – ответил Комаровский.

"А вы?" – спросил журналист.

"И я лох. Но мы каждый сам по себе. По разным поводам", – сказал доктор.

"Но мы нормальные лохи? Не конченые, скажем так?" – переспросил Гордон.

"Слово "конченый" – плохо, тут не употребляется. Со словом "лох" употребляется слово "конкретный". Я – обычный, а ты – конкретный, – сказал Комаровский. – Я просто постоял рядом, а ты на три часа интервью [с Зеленским] сделал. Поэтому извини". 

Интервью с Комаровским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника Порошенко – 24,45%.

До политической карьеры он был ведущим, актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".

И Гордон, и Комаровский во время предвыборной кампании 2019 года агитировали голосовать за Зеленского. Но в 2021 году они заявили, что разочаровались в президенте. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Евгений Комаровский, Владимир Зеленский, выборы президента Украины 2019
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