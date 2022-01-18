Комаровский – Гордону: Я – лох обычный, а ты – конкретный. Видео

Комаровский вспомнил, что заявление о лохах, которое он сделал в предыдущем интервью с Гордоном, вызвало резонанс. "Мы с тобой лоханулись, и 73% [избирателей, поддержавших Зеленского] точно так же лоханулись. Потому что нам было важно, чтобы это не была команда [пятого президента Петра] Порошенко. Мы лохи. Реальные. Я чувствую себя виноватым. Но у меня не было выбора на тот момент. Не было", – сказал тогда доктор.
Комаровский удивился, сколько интерпретаций этого заявления появилось в публичной плоскости.
"Мои конкретные, простые слова "Ну, лоханулись", которые я воспринимаю как синоним слов "совершили ошибку", из-за твоего "Мы лохи?" превратили [в мем], – отметил доктор. – Я тебе хочу сказать, что мы действительно должны признать, что никакого другого выбора у нас не было. Вопрос в другом: если бы мы свой выбор оставили при себе, то есть пошли и тихо проголосовали, может быть, монобольшинства ["Слуги народа" в парламенте] не было бы. На итоги президентских выборов мы повлиять не могли. Но тот факт, что президента поддерживало такое количество [известных] людей, определенную роль сыграл в том, что мы имеем уникальный прецедент, который исключительно опасен в плане государственности Украины. Исключительно опасен!"
По его мнению, подобная ситуация больше никогда не должна повториться в Украине.
"Даже если идеальный человек приходит, мы не можем позволить себе Конституцию, которая допускает монобольшинство. Это очень важно", – подчеркнул Комаровский.
Гордон уточнил у собеседника, так лохи они или нет.
"Ты лох", – ответил Комаровский.
"А вы?" – спросил журналист.
"И я лох. Но мы каждый сам по себе. По разным поводам", – сказал доктор.
"Но мы нормальные лохи? Не конченые, скажем так?" – переспросил Гордон.
"Слово "конченый" – плохо, тут не употребляется. Со словом "лох" употребляется слово "конкретный". Я – обычный, а ты – конкретный, – сказал Комаровский. – Я просто постоял рядом, а ты на три часа интервью [с Зеленским] сделал. Поэтому извини".
Интервью с Комаровским выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника Порошенко – 24,45%.
До политической карьеры он был ведущим, актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".
И Гордон, и Комаровский во время предвыборной кампании 2019 года агитировали голосовать за Зеленского. Но в 2021 году они заявили, что разочаровались в президенте.