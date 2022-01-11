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Комаровский: У нас государство создало такую модель, чтобы у человека были психические проблемы

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Комаровский: Каждый человек в стране абсолютно не уверен, что будет делать завтра. Он не знает своего будущего, будущего своей страны
Комаровский: Каждый человек в стране абсолютно не уверен, что будет делать завтра. Он не знает своего будущего, будущего своей страны
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В Украине растет количество случаев психических расстройств. Об этом 9 января в эфире телеканала "Украина 24" заявил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, серьезный вклад в этот рост внесла пандемия коронавируса – ограничения, которые она наложила, а также последствия перенесенного COVID-19.

"Плюс у нас государство создало такую модель, чтобы у человека были психические проблемы. Каждый человек в стране абсолютно не уверен, что будет делать завтра. Он не знает своего будущего, будущего своей страны. Он понимает реально, что любая проблема со здоровьем –  это катастрофа, любая попытка связаться с правоохранителями, судами – это катастрофа. Работодатель может сделать с тобой все, что угодно. Короче, ты абсолютно не защищен, о справедливости речи не идет, медицины нет, образование детей вызывает вопросы, плюс по телевизору каждый день рассказывают, что ты либо замерзнешь, либо какая разница, замерзнешь ты или нет, все равно завтра начнут бомбить. Если от неприятного человека ты можешь куда-то деться, то от государства – нет", – сказал педиатр.

Комаровский считает, что на психическое здоровье украинцев влияет и количество информации, которую они получают.

"Мы перестали читать, мы стали слушать и смотреть. И просто бегая по сайтам, мы в единицу времени получаем такое количество информации, которое наш мозг просто не может переварить. Также есть четкая политика любого СМИ, что любая новость про добро не читается, а про убийство, воровство, разбитые морды – это рейтинг. И все это создает кучу проблем с психикой", – подчеркнул эксперт.

Комаровский добавил, что панические атаки, депрессии получили настолько большое распространение в мире, что ими занимаются семейные врачи.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Почти у каждого пятого пациента с COVID-19 диагностируют психическое расстройство в течение трех месяцев после получения подтверждения заболевания. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета. Результаты исследования были опубликованы в издании The Lancet Psychiatry 9 ноября 2020 года.

Теги: Украина, медицина, Евгений Комаровский, депрессия, украинцы, врачи, коронавирус, педиатр
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