Комаровский: В Украине создали модель, при которой если человек здоров – врач умирает с голоду

"Мы, в принципе, создали "замечательную" модель, что если вы здоровы, то врач умирает с голоду. Врач должен хотеть только одного – чтобы вы исчезли с его глаз как можно быстрее здоровым, а не придумать вам кучу болезней и получить кучу откатов за продажу лекарств за назначения и так далее", – сказал он.

По словам врача, проблему можно решить "только тогда, когда врач в Украине будет такой же, как врач в Польше, в Германии".

"Наши айтишники потому и нормальные, что наши айтишники получают столько, сколько польские айтишники. Когда у нас будут врачи такие же, как в Польше, у нас все будет то же самое. Просто мы хотим от врачей, как в Польше, но "нате вам", как у нас", – объяснил Комаровский.