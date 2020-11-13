У каждого пятого переболевшего COVID-19 диагностируют психические расстройства – исследование

Исследователи из Оксфордского университета пришли к выводу, что 20% пациентов, которые перенесли коронавирус, рискуют получить психические расстройства.

Вероятность прямого влияния коронавируса на психику человека после COVID-19 еще предстоит выяснить Фото: ЕРА

Почти у каждого пятого пациента с COVID-19 диагностируют психическое расстройство в течение трех месяцев после получения подтверждения заболевания. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета. Результаты исследования опубликованы в издании The Lancet Psychiatry 9 ноября.

Авторы работы говорят, что с первых дней пандемии у медиков были опасения по поводу воздействия нового вируса на психическое здоровье людей и на пациентов с психическими заболеваниями.

"Многие волновались, что переболевшие COVID-19 будут подвержены повышенному риску развития различных психических расстройств, и наше крупномасштабное исследование показывает, что так оно и есть", – заявил профессор психиатрии Оксфордского университета, один из авторов исследования Пол Харрисон.

Исследование также доказало связь между психическими заболеваниями и высоким риском заразиться коронавирусом.

Исследователи проанализировали более 70 млн электронных медицинских карт, в том числе более 62 тыс. случаев коронавируса, при которых не требовалась неотложная помощь или госпитализация. Психические расстройства, выявленные в течение 14–90 дней после постановки диагноза COVID-19, встречались у 18,1% пациентов, у 5,8% они были выявлены впервые.

Среди расстройств были шизофрения, расстройства настроения, депрессивные и тревожные состояния и другие болезни психики.

Харрисон предполагает, что выявленные расстройства могут быть связаны с общим стрессом на фоне пандемии, а также с социально-экономическим положением пациентов и их образом жизни. Вероятность прямого влияния коронавируса на психику еще предстоит выяснить.

В исследовании говорится, что наиболее тревожным результатом исследования оказалось удвоение случаев деменции через три месяца после положительного результата теста на COVID-19 по сравнению с другими заболеваниями.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.