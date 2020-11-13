"Медицинское сортирование происходит сейчас". Врач заявил, что в Одессе уже госпитализируют только тяжелобольных COVID-19

По словам Сергея Калинчука, который в 2005–2010 годах руководил Одесской областной больницей, в Одессе уже не госпитализируют пациентов с COVID-19, чье состояние оценивают как средней тяжести.

Калинчук: По сути, то, что сегодня уже происходит, называется медицинской сортировкой Скриншот: ТСН / YouTube

В Одессе уже действует протокол, согласно которому в больницы госпитализируют уже только очень тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом бывший главврач Одесской областной больницы Сергей Калинчук рассказал 12 ноября в эфире канала "1+1".

"Это пациенты, у которых декомпенсированная сопутствующая патология; пациенты с тяжелыми гипертоническими состояниями и тяжелым сахарным диабетом, которым и так по определению показана уже госпитализация. Это говорит о том, что мы начали госпитализировать уже очень тяжелых пациентов. По сути, то, что уже сегодня происходит, называется медицинской сортировкой. Потому что мы сегодня не госпитализируем пациентов, по сути, со средней степенью тяжести", – пояснил он.

Врач обратил внимание, что такая ситуация сложилась, несмотря на перепрофилирование ряда отделений, благодаря которому для пациентов с COVID-19 выделили 350 дополнительных коек.

"Резерв этих коек и персонала, который мог бы работать, мягко говоря, ограничен. [...] То, что происходит в Одессе, будет происходить и в других городах, а возможно, уже происходит", – добавил Калинчук.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордное количество новых больных COVID-19: за прошлые подтвердили 11 787 случаев, 11 ноября – 11 057. Одесская область, согласно данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, занимает четвертое место среди регионов страны по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (31 332).

Глава Минздрава Максим Степанов прогнозирует, что в случае несоблюдения украинцами карантинных норм, через месяц в больницах страны может не остаться свободных коек для пациентов с COVID-19.