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Комаровский: Нет смысла строить дорогу к школе, если в школе нет детей

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Самое главное, что надо детям, это время взрослых, считает педиатр
Самое главное, что надо детям, – это время взрослых, считает педиатр
Фото: pixabay.com

В Украине ухудшаются перспективы для детей. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.

"Меня вообще волнует то, что надвигаются очень нехорошие перспективы с нашими детьми. Нет смысла строить дорогу к школе, если в школе нет детей. [...] Люди должны рожать детей. Вообще очень сейчас сложно с этим, люди реально боятся за будущее детей, дети живут совершенно новой жизнью, которая нам и не снилась", – сказал он.

Педиатр отметил, что говорит это "как человек, который неделю активно работал дедушкой с тремя внуками".

"Мои дети живут не вместе со мной, у меня нет внуков постоянно на голове. И когда я с детьми тесно общаюсь, я понимаю, что нам надо вообще полностью менять систему педагогики, систему воспитания. Нам надо понимать, что XXI век по-другому устроен: один человек, работающий на современном производстве, может создавать продукт, который может кормить 50 человек. Людям не надо в XXI веке пахать с утра до ночи. Мир XXI века – это мир, где люди живут, чтобы радоваться жизни, чтобы заниматься детьми, путешествовать, любить друг друга, ходить в театры, говорить о чем-то хорошем. И всего этого наша страна лишена. Полностью", – объяснил Комаровский.

По его словам, "нормальный украинец – тот, кто арабскому шейху, у которого 300 жен, сможет продать резиновую женщину".

"Мы занимаемся выживанием, мы травим друг друга, мы агрессивны, мы выясняем отношения все время, мы пытаемся определить правильные языки, правильные религии… Забудьте, закройте эту тему. Или, по крайней мере, обсуждайте это, но без участия государства. Пусть оно не лезет в это. Государство должно нам создать условия: прежде всего, чтобы мы могли жить нормальной семьей, чтобы родители занимались детьми, чтобы дети оторвались от смартфонов и заглянули в глаза родителям, чтобы была современная школа, чтобы в академии педагогических наук тоже знали, что такое TikTok. Потому что иначе нельзя достучаться до людей", – считает педиатр.

По мнению Комаровского, "всех старперов" нужно "разогнать".

"Учить детей могут те, кто может разговаривать с ними на одном языке. Самое главное, что надо детям, – это время взрослых. Чтобы папы занимались детьми. Но когда я трачу время и создаю специальный курс для пап, то в Украине он нужен 2,5 тыс. человек. А всем остальным – нет, он не нужен", – заявил он.

Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Евгений Комаровский, дети, перспективы, педиатр, родители
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