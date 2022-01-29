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Комаровский: Что надо для разгона профессионалов? Навешать лапши на уши первому лицу. Это работает не только в Администрации президента

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Комаровский: Почему вы, украинцы, не выходите за своих детей? За скотские условия в больницах?
Комаровский: Почему вы, украинцы, не выходите за своих детей? За скотские условия в больницах?
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский считает, что украинцы должны выйти на массовые протесты из-за уровня жизни в стране. Об этом он заявил 27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

Комментируя выступление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины (1997–2000), главы партии "Сила и честь" Игоря Смешко, Комаровский отметил, что для того, чтобы важные решения в стране принимались не профессионалами, достаточно ввести в заблуждение того, кто принимает кадровые решения.

"Самое грустное, что я вынес из того, о чем рассказывал Игорь Петрович, – что, оказывается, все, что надо, запустить поближе к человеку, который принимает кадровые решения, людей, которые умеют сплетничать, злословить, клеветать, интриговать. Все, что надо в стране, чтобы разогнать профессионалов, – навешать лапши на уши первому лицу, которое принимает решения. Это работает не только на уровне Администрации президента, братцы, это работает везде!" – подчеркнул Комаровский.

"Так, может, вам наша власть не нравится, доктор?" – заметил Гордон.

Врач в ответ заявил, что не только россияне должны выйти на улицы, чтобы выразить протест против войны с Украиной, но и украинцы, по его мнению, должны выйти на митинги из-за уровня жизни.

"А почему вы, украинцы, не выходите за своих детей? За скотские условия в больницах, почему вы это терпите? За эти школы? За то, что на ваших детей сегодня не хватает денег! На учителей, на ребят, которые нас защищают. А власть говорит: "Давайте проведем Олимпиаду", и мы все молчим", – сказал Комаровский.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, Евгений Комаровский, ток-шоу, ток-шоу "ГОРДОН"
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