  "Я за то, чтобы называть улицы нейтральными именами, чтобы не менять их каждый раз". Данилко рассказал, как относится к Бандере

Накануне в сети появилось видео, снятое на концерте "Дизель Шоу" с участием Верки Сердючки, в котором она поддержала всеукраинский песенный флешмоб, исполнив популярную песню "Батько наш – Бандера".

Комментируя этот ролик, Данилко признался, что ему нравятся повстанческие песни, а в песне о Бандере главный посыл, по его мнению, заключается в строчке: "Ми за Україну будем воювати".

При этом, по словам Данилко, он в свое время был против того, чтобы Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры.

"Бандера для меня спорный персонаж. И я тоже против проспекта Бандеры. Я за то, чтобы называть улицы какими-то нейтральными именами, чтобы потом не менять их каждый раз. Надо жить по [советскому и российскому певцу Юрию] Антонову – пошла на Абрикосовую, пошла на Виноградную. Никто хотя бы их не будет менять. Это не будет вызывать таких споров", – заявил Данилко, процитировав куплет из песни Антонова "На улице Каштановой".

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube