  "Я за то, чтобы называть улицы нейтральными именами, чтобы не менять их каждый раз". Данилко рассказал, как относится к Бандере

Накануне в сети появилось видео, снятое на концерте "Дизель Шоу" с участием Верки Сердючки, в котором она поддержала всеукраинский песенный флешмоб, исполнив популярную песню "Батько наш – Бандера".
Комментируя этот ролик, Данилко признался, что ему нравятся повстанческие песни, а в песне о Бандере главный посыл, по его мнению, заключается в строчке: "Ми за Україну будем воювати".
При этом, по словам Данилко, он в свое время был против того, чтобы Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры.
"Бандера для меня спорный персонаж. И я тоже против проспекта Бандеры. Я за то, чтобы называть улицы какими-то нейтральными именами, чтобы потом не менять их каждый раз. Надо жить по [советскому и российскому певцу Юрию] Антонову – пошла на Абрикосовую, пошла на Виноградную. Никто хотя бы их не будет менять. Это не будет вызывать таких споров", – заявил Данилко, процитировав куплет из песни Антонова "На улице Каштановой".
Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.
В 2010 году третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины (посмертно). В том же году Донецкий окружной суд признал указ Ющенко незаконным, сославшись на то, что Бандера не был гражданином Украины. В 2011 году Высший административный суд оставил в силе решение донецкого суда.
В июле 2021 года группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировала проект постановления, в котором рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть Бандере звание Героя Украины. Документ в парламенте пока не рассматривали.
В июне 2016 года комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала переименование Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Флешмоб "Батько наш – Бандера", участники которого размещают в соцсетях ролики, где они запечатлены исполняющими эту песню, начали ученицы 11-го класса одного из львовских лицеев. 8 октября 2021 года в TikTok-аккаунте одной из них появилось видео, в котором она с одноклассницами под фонограмму поет эту патриотическую песню. На видео обратили внимание популярные в Telegram паблики, после чего начался массовый флешмоб.
После исполнения Сердючкой песни о Бандере бывший "премьер-министр ДНР", а сейчас депутат Госдумы страны-агрессора РФ от партии "Единая Россия" Александр Бородай предложил запретить Сердючке въезд в Россию, аргументировав это тем, что там "своих придурков хватает, а чужие не нужны".
Данилко в эфире ток-шоу отреагировал на его заявление, заявив, что "лучше быть придурком, чем террористом".