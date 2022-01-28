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28 января, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Я за то, чтобы называть улицы нейтральными именами, чтобы не менять их каждый раз". Данилко рассказал, как относится к Бандере

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Данилко: Бандера для меня спорный персонаж
Данилко: Бандера для меня спорный персонаж
Фото: maskaukrainetv / Instagram

27 января состоялась премьера еженедельного общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон". Одним из гостей шоу стал украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе певицы Верки Сердючки.

Накануне в сети появилось видео, снятое на концерте "Дизель Шоу" с участием Верки Сердючки, в котором она поддержала всеукраинский песенный флешмоб, исполнив популярную песню "Батько наш – Бандера"

Комментируя этот ролик, Данилко признался, что ему нравятся повстанческие песни, а в песне о Бандере главный посыл, по его мнению, заключается в строчке: "Ми за Україну будем воювати".

При этом, по словам Данилко, он в свое время был против того, чтобы Московский проспект в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры.

"Бандера для меня спорный персонаж. И я тоже против проспекта Бандеры. Я за то, чтобы называть улицы какими-то нейтральными именами, чтобы потом не менять их каждый раз. Надо жить по [советскому и российскому певцу Юрию] Антонову – пошла на Абрикосовую, пошла на Виноградную. Никто хотя бы их не будет менять. Это не будет вызывать таких споров", – заявил Данилко, процитировав куплет из песни Антонова "На улице Каштановой".

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.

В 2010 году третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины (посмертно). В том же году Донецкий окружной суд признал указ Ющенко незаконным, сославшись на то, что Бандера не был гражданином Украины. В 2011 году Высший административный суд оставил в силе решение донецкого суда.

В июле 2021 года группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировала проект постановления, в котором рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть Бандере звание Героя Украины. Документ в парламенте пока не рассматривали.

В июне 2016 года комиссия по вопросам наименований КГГА поддержала переименование Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Флешмоб "Батько наш – Бандера", участники которого размещают в соцсетях ролики, где они запечатлены исполняющими эту песню, начали ученицы 11-го класса одного из львовских лицеев. 8 октября 2021 года в TikTok-аккаунте одной из них появилось видео, в котором она с одноклассницами под фонограмму поет эту патриотическую песню. На видео обратили внимание популярные в Telegram паблики, после чего начался массовый флешмоб

После исполнения Сердючкой песни о Бандере бывший "премьер-министр ДНР", а сейчас депутат Госдумы страны-агрессора РФ от партии "Единая Россия" Александр Бородай предложил запретить Сердючке въезд в Россию, аргументировав это тем, что там "своих придурков хватает, а чужие не нужны".

Данилко в эфире ток-шоу отреагировал на его заявление, заявив, что "лучше быть придурком, чем террористом".

Теги: Дмитрий Гордон, Степан Бандера, YouTube, Андрей Данилко, Алеся Бацман, ток-шоу "ГОРДОН"
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