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Комаровский: Какие-то падлы с утра до ночи меня учат морали

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Комаровский рассказал, что бесплатно отвечает на десятки писем
Комаровский рассказал, что бесплатно отвечает на десятки писем
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В Украине морали учат люди, которые ранее занимались в том числе рэкетом или играли в карты, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.

Речь об этом зашла в связи с работой медика в детской больнице, во время которой ему приходилось "вскакивать, бежать, ехать" по первому звонку о состоянии пациентов.

"Я сейчас думаю о том, что так я провел все свои лучшие годы жизни. Понимаешь? В ожидании звонка, в ожидании смерти, в ожидании того, что, может быть, когда-то станет лучше. А пока я этим всем занимался, кто-то занимался бизнесом, кто-то занимался рэкетом, кто-то играл в карты. Понимаешь? А потом эти все люди стали охеренными начальниками и стали мне рассказывать, что такое мораль. О том, что я же, оказывается, могу продаться", – сказал Комаровский.

Он подчеркнул, что каждый день "забесплатно" отвечает минимум на 30–40 писем с вопросами.

"Хочу сказать, что если ты в день ответил на 40 писем, то если ты получишь на следующий день одно "спасибо", это тебе повезло. Обычно "спасибо" даже не говорят. Но из 40 писем в 10 напишут следующее: "Я у вас тут спрашивала, чем делать бустер. Вы мне ответили – Pfizer. А пришлите мне, пожалуйста, нормативные документы, почему вы так написали". Понял? Вот, в принципе, я как бы знаю, как у нас сейчас говорят "спасибо" и так далее. Но все равно какие-то падлы с утра до ночи меня учат морали", – объяснил педиатр.

Комаровский отметил, что вспомнил об этом в связи с поездкой в Литву на день рождения телеведущего Савика Шустера.

"По мотивам банального дня рождения создается расследование, блин", – заявил он.

Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

Комаровский – автор многочисленных научных трудов, ведущий ряда телевизионных программ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: больница, Евгений Комаровский, медики, педиатр
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