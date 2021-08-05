ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Корниенко оценил вероятность замены Шмыгаля на Любченко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Любченко возглавлял Госналоговую до занятия поста министра экономики
Любченко возглавлял Госналоговую до занятия поста министра экономики
Фото: latifundist.com

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко является неплохим управленцем и продемонстрировал это неоднократно. Об этом сказал глава партии "Слуга народа", первый замглавы парламентской фракции политсилы Александр Корниенко в интервью "Цензор.НЕТ" 5 августа, отвечая на вопрос о возможной замене премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на Любченко.

"Увольнение премьера означает отставку всего правительства. Это сложный вопрос, который запускает механизмы с возможным последующим роспуском Верховной Рады. [...] Я считаю, что к отставке правительства должны приводить какие-то серьезные предпосылки. Я таких сейчас не вижу. Более того, для того пандемического времени, в которое попал Денис Анатольевич [Шмыгаль], он с этой задачей справился неплохо. У нас ситуация более-менее управляемая, как в экономике, так и в медицине", – сообщил Корниенко.

По словам нардепа, первый вице-премьер координирует внутри правительства много "текучки".

"У нас эта должность долго была вакантной, поэтому было размывание обязанностей между вице-премьерами. Сейчас это все нужно перестроить, что обычно занимает пару месяцев. Параллельно у Алексея Николаевича [Любченко] есть серьезные задачи по экономическим реформам. Мы понимаем: без неординарных действий в экономическом секторе, фискальной политике и дерегуляции не сможем привлечь в страну столько инвесторов, сколько бы нам хотелось", – подчеркнул Корниенко.

Контекст:

До назначения на должность министра экономики Любченко возглавлял Госналоговую с апреля 2020 года. Тогда его назначили на должность без конкурса – путем заключения контракта только на период действия карантина.

На посту министра экономики Любченко сменил Игоря Петрашко, которого парламент 18 мая отправил в отставку.

Шмыгаль сменил на посту премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Верховная Рада Украины 4 марта прошлого года голосами 353 нардепов отправила Гончарука в отставку. В тот же день Рада утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины.

В августе 2019-го – феврале 2020-го Шмыгаль был председателем Ивано-Франковской облгосадминистрации, в феврале – марте 2020 года  вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий. До этого работал в бизнесе.

Теги: реформы, вице-премьер, Слуга народа, Александр Корниенко, Денис Шмыгаль, назначение, Алексей Любченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Скоро мама будет не очень нужна". Беременная Осадчая позировала с младшим сыном на руках
"Скоро мама будет не очень нужна". Беременная Осадчая позировала с младшим сыном на руках
  Салат "Цезарь" традиционный. Рецепт
  Салат "Цезарь" традиционный. Рецепт
Режиссер концерта ко Дню Независимости озвучила причину отстранения группы Green Grey от выступления на мероприятии
Режиссер концерта ко Дню Независимости озвучила причину отстранения группы Green Grey от выступления на мероприятии
"Офигеть, с голыми сиськами в люди", "Ну совсем откровенно". Миша Романова показала голую грудь
"Офигеть, с голыми сиськами в люди", "Ну совсем откровенно". Миша Романова показала голую грудь
Как приготовить пирог с черникой. Советы эксперта
Как приготовить пирог с черникой. Советы эксперта
Green Grey на День Независимости хотели дать концерт на крыше ЦУМа в центре Киева, но арендаторы отказались от сотрудничества с ними
Green Grey на День Независимости хотели дать концерт на крыше ЦУМа в центре Киева, но арендаторы отказались от сотрудничества с ними
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
Мэр Тернополя пригрозил закрыть фестиваль "Файне місто" из-за выступления польской группы Batushka, участники которой вышли на сцену в рясах
Мэр Тернополя пригрозил закрыть фестиваль "Файне місто" из-за выступления польской группы Batushka, участники которой вышли на сцену в рясах
5 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
5 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Ротару выступит на фестивале "Новая волна" в Сочи, а на следующий день – на концерте ко Дню Независимости Украины
Ротару выступит на фестивале "Новая волна" в Сочи, а на следующий день – на концерте ко Дню Независимости Украины
"Мужчины, приезжаем сюда, трем, и все наладится". Никитюк показала статую, которая "решает проблему потенции"
"Мужчины, приезжаем сюда, трем, и все наладится". Никитюк показала статую, которая "решает проблему потенции"
"Ты даешь надежду, что после 60 жизнь еще полна удовольствий". Полякова впервые показала свою маму в объятиях бойфренда-дипломата
"Ты даешь надежду, что после 60 жизнь еще полна удовольствий". Полякова впервые показала свою маму в объятиях бойфренда-дипломата
Режиссер концерта ко Дню Независимости рассказала, как выбирали артистов и почему им не заплатят гонорар
Режиссер концерта ко Дню Независимости рассказала, как выбирали артистов и почему им не заплатят гонорар
5 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
5 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Жена Павлика сообщила, что их полуторамесячному сыну провели внеплановое исследование желудка
Жена Павлика сообщила, что их полуторамесячному сыну провели внеплановое исследование желудка
Солянка мясная. Простой рецепт
Солянка мясная. Простой рецепт
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
  Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков
Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков
"Ух какая", "Максимальное излучение секса". Миша Романова позировала на яхте в купальнике с очень глубоким вырезом
"Ух какая", "Максимальное излучение секса". Миша Романова позировала на яхте в купальнике с очень глубоким вырезом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS