Корниенко оценил вероятность замены Шмыгаля на Любченко

"Увольнение премьера означает отставку всего правительства. Это сложный вопрос, который запускает механизмы с возможным последующим роспуском Верховной Рады. [...] Я считаю, что к отставке правительства должны приводить какие-то серьезные предпосылки. Я таких сейчас не вижу. Более того, для того пандемического времени, в которое попал Денис Анатольевич [Шмыгаль], он с этой задачей справился неплохо. У нас ситуация более-менее управляемая, как в экономике, так и в медицине", – сообщил Корниенко.

По словам нардепа, первый вице-премьер координирует внутри правительства много "текучки".

"У нас эта должность долго была вакантной, поэтому было размывание обязанностей между вице-премьерами. Сейчас это все нужно перестроить, что обычно занимает пару месяцев. Параллельно у Алексея Николаевича [Любченко] есть серьезные задачи по экономическим реформам. Мы понимаем: без неординарных действий в экономическом секторе, фискальной политике и дерегуляции не сможем привлечь в страну столько инвесторов, сколько бы нам хотелось", – подчеркнул Корниенко.