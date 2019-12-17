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ПОЛИТИКА

Коваля в СНБО назначили ответственным за территориальную оборону

Первый заместитель секретаря СНБО Украины, генерал-полковник Михаил Коваль, который в 2014 году был и.о. министра обороны, был назначен в СНБО ответственным за направление территориальной обороны.

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Коваль исполнял обязанности министра обороны Украины с 25 марта по 3 июня 2014 года
Коваль исполнял обязанности министра обороны Украины с 25 марта по 3 июня 2014 года
Фото: zn.ua

Первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаила Коваля назначили ответственным за территориальную оборону Украины. Об этом изданию "ГОРДОН" 16 декабря сообщила пресс-служба СНБО. 

Коваль с 25 марта по 3 июня 2014 года исполнял обязанности министра обороны Украины. 

Ранее в этот же день информагентство Министерства обороны "Армия Inform" написало, что на одном из заседаний, которое прошло перед саммитом в нормандском формате 9 декабря, на должность ответственного за территориальную оборону Украины был назначен заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. Пресс-служба СНБО опровергла это сообщение в письме в редакцию "ГОРДОН", "Армія inform" ранее опубликованный материал сняло.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Кривоноса с должности главы одной комиссии и вывел из состава другой. Последний высказал мнение, что его увольнение инициировал секретарь СНБО Данилов, и назвал совет "посмешищем с клоунами". По его словам, у "определенных должностных лиц" нет желания реализовать программу по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов".

В СНБО заявили, что выведение Кривоноса из ряда комиссий не связано с политикой. Он остается заместителем секретаря совета, а его вывод из состава ряда межведомственных комиссий и групп сопряжен с перераспределением функциональных обязанностей. 12 марта экс-президент Украины Петр Порошенко, который тогда баллотировался на второй срок, назначил Кривоноса на должность заместителя секретаря СНБО. Перед этим Кривонос снял свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Порошенко.

Теги: СНБО, Сергей Кривонос, Алексей Данилов
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