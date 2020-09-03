Кравчук: Скабеева мне не противник. Вот если бы Путина я мог положить на лопатки, тогда бы я сказал: "Это противник"

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону первый президент Украины, глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук заявил, что уважает таких журналистов, как российская пропагандистка Ольга Скабеева.

Говоря о своем общении со Скабеевой в эфире телеканала "Россия 24", Кравчук сказал, что у него не было цели "положить ее на лопатки".

"Это не моя задача. Это не тот человек, от которого я получу удовольствие, положив его на лопатки. Вот если бы [президента РФ Владимира] Путина я мог положить на лопатки... Если бы я общался с ним и привселюдно... Вот тогда бы я сказал: "Это противник", – сказал первый президент Украины.

Он отметил, что Скабеева ему не противник.

"Она журналист. Я очень честно говорю: я их очень уважаю. Я знаю, какая это сложная работа. Они, как разведчики, ходят по лезвию. И за ними всегда миллионы. Эти миллионы делятся или туда, или туда... Она энергичная, она, как бы сказать, эмоциональная, напористая. Мне было приятно слушать, как она говорит. Только когда она уже начала сильно перегибать меня, я сказал: "Слушай, давай будем по-человечески". Вот и все", – подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что никогда ни на кого из журналистов "в атаку не пойдет".

Кравчук: Делегация и я лично благодарны Кучме за то, что он сделал. Читайте полную версию интервью

В начале августа Скабеева и Кравчук спорили в эфире. Разговор длился около 20 минут, в течение которых журналистка пыталась перебивать собеседника и сыпать претензиями и "остротами" о ситуации в Украине. Экс-президент страны призвал ее не оскорблять и не вешать ярлыки, однако его слова ничего не изменили.

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