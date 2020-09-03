Кравчук: 29 лет назад мы с Фокиным очень удачно съездили в Беларусь, попутно развалив Советский Союз

Если Россия выполнит просьбу президента Беларуси Александра Лукашенко и введет туда свои войска, это уже будет оккупированная территория. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил первый президент Украины, глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук.

Отвечая на вопрос журналиста о замене переговорной площадки по урегулированию ситуации на востоке Украины в связи с ситуацией в Беларуси, Кравчук сказал: "Сегодня, так как мы физически не встречаемся, а работаем в режиме Skype, для нас несущественно где. Но есть одно "но". Я знаю, что президент Лукашенко обратился к президенту [России Владимиру] Путину за помощью. Но помощь какая? Военная. То есть помочь остановить, как он говорит, происходящие процессы, которые, дескать, вызваны только вмешательством иностранцев... И я подумал: если эта помощь военная будет – и введут войска... Тогда это уже не государство – это оккупированная территория".

На это Гордон напомнил первому президенту Украины, что однажды его поездка в Беларусь привела к кардинальным историческим изменениям.

"Почти 29 лет назад в декабре вы с [первым премьер-министром Украины Витольдом] Фокиным на пару очень удачно съездили в Беларусь... Попутно развалив Советский Союз", – подчеркнул журналист.

Кравчук добавил, что альтернативой Беларуси на переговорах по Донбассу могли бы стать Швеция и Финляндия.

Кравчук: Делегация и я лично благодарны Кучме за то, что он сделал. Читайте полную версию интервью

Советский Союз распался в декабре 1991 года. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Этот документ подписали высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Сотни получили травмы и ранения. За время протестов были задержаны сотни людей, которым вменяли в вину участие в несанкционированных акциях и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

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