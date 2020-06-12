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Кремль отменил режим удаленной работы для всех, кроме Путина

В администрации президента России Владимира Путина с 15 июня заканчивается режим удаленной работы, введенный из-за пандемии коронавируса, об этом РБК сообщили источники в Кремле.

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Путин вернется к обычному режиму работы в обозримом будущем
Путин вернется к обычному режиму работы в обозримом будущем
Фото: kremlin.ru

С 15 июня большинство сотрудников администрации президента России вернутся в рабочие кабинеты и перейдут в обычный режим работы, часть сотрудников вернулись к обычному режиму 8 июня, об этом сообщил РБК 12 июня, ссылаясь на источники, близкие в Кремлю.

"До нас довели, что, поскольку сняты ограничения [в Москве], с понедельника, 15 июня, возвращаемся к нормальному режиму работы", – сказал собеседник РБК.

Президент РФ Владимир Путин, по информации пресс-секретаря Дмитрия Пескова, вернется к обычному режиму работы в обозримом будущем. Не исключено, что частично общение главы государства в режиме видеоконференций сохранится, сообщило агентство "Интерфакс" 11 июня.

На удаленный режим работы администрация президента РФ перешла 30 марта из-за пандемии коронавируса.

В России, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 12 июня зарегистрировано 510 761 случаев COVID-19. От инфекции скончалось 6705 человек, вылечилось 268 862 больных.

По числу пациентов с коронавирусной инфекцией Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии.

Теги: Владимир Путин, эпидемия, Москва, Кремль, Дмитрий Песков, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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