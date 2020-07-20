Криклий обсудил с послом Южной Кореи расширение сотрудничества с Hyundai – Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел встречу с послом Республики Корея в Украине Квоном Ки Чангом. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий обсудил с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Корея в Украине Квоном Ки Чангом перспективы дальнейшего сотрудничества между странами по разным направлениям. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Криклий обратил внимание на достижение Кореи как ведущего транзитного государства и логистического хаба мирового значения. Министр отметил заинтересованность Украины в разработке новых логистических решений. Стороны обсудили возможное расширение сотрудничества Украины с компанией Hyundai Corporation, сказано в сообщении.

Криклий подчеркнул, что украинская сторона ценит дружеские отношения с Кореей, которая является надежным торговым партнером Украины в Азии.

В декабре 2010 года Южная железная дорога договорилась с компанией Hyundai о поставке 10 электропоездов в 9-вагонной комплектации для внедрения в Украине скоростного движения. Поезда Hyundai начали перевозить пассажиров в Украине в 2012 году, однако в первые годы эксплуатации вызвали много критики из-за частых поломок.

Их эксплуатация была временно приостановлена в феврале 2014 года. В конце апреля 2014 после модернизации "Укрзалізниця" начала возвращать Hyundai на маршруты.



