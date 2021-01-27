Криклий рассказал, был ли у него разговор с Кириллом Тимошенко о его увольнении

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что слышал информацию, что якобы замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко ищет ему замену, но лично Тимошенко ему такого не говорил.

СМИ сообщали о возможном увольнении Криклия в ноябре прошлого года Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "РБК Украина" сказал, что с замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко он не разговаривал насчет своего увольнения.

"С Кириллом Тимошенко нормальные, рабочие отношения. Слышал такую информацию [о том, что Тимошенко ищет нового министра инфраструктуры]. Лично он мне ничего такого не говорил, это понятно. Мне кажется, что ему сейчас прибавилось работы с регионами. Поэтому я думаю, что он сфокусирует внимание на других вопросах и проблемах", – отметил Криклий.

Информация о том, что Тимошенко якобы предлагает назначить на пост министра инфраструктуры нынешнего главу "Укравтодора" Александра Кубракова, появилась в ноябре прошлого года в издании "Украинская правда".

Спикер Мининфраструктуры Оксана Герасимова ее тогда отвергала и сказала, что Криклий остается на должности.