Криклий рассказал, был ли у него разговор с Кириллом Тимошенко о его увольнении

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "РБК Украина" сказал, что с замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко он не разговаривал насчет своего увольнения.
"С Кириллом Тимошенко нормальные, рабочие отношения. Слышал такую информацию [о том, что Тимошенко ищет нового министра инфраструктуры]. Лично он мне ничего такого не говорил, это понятно. Мне кажется, что ему сейчас прибавилось работы с регионами. Поэтому я думаю, что он сфокусирует внимание на других вопросах и проблемах", – отметил Криклий.
Информация о том, что Тимошенко якобы предлагает назначить на пост министра инфраструктуры нынешнего главу "Укравтодора" Александра Кубракова, появилась в ноябре прошлого года в издании "Украинская правда".
Спикер Мининфраструктуры Оксана Герасимова ее тогда отвергала и сказала, что Криклий остается на должности.
Криклий был назначен министром инфраструктуры 29 августа 2019 года. Он работал в правительстве Алексея Гончарука и сохранил должность в Кабмине Дениса Шмыгаля.