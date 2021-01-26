Криклий рассказал, когда в Украине восстановится объем авиаперевозок

Прогнозы насчет восстановления объемов авиаперевозок после пандемии коронавируса постоянно меняются, отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Объем пассажирских авиаперевозок в Украине в 2020 году составлял почти 30% от объема 2019 года. Об этом в интервью "РБК-Украина", которое было опубликовано 26 января, рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"На конец года мы вышли на менее чем треть – 28% объема перевозок пассажиров от показателей 2019 года. Объемы международных перевозок, конечно, больше упали, внутренние перевозки – меньше", – сказал Криклий.

Он отметил, что прогнозы насчет восстановления объемов перевозок постоянно меняются.

"Если раньше Международная ассоциация воздушного транспорта IАТА говорила о том, что объем перевозок полностью восстановится на 2023 год, то уже теперь у них прогнозы на 2024-й. Мы рассчитываем, что в этом году при условии, что все будет двигаться по прогнозируемой плоскости, если успешно пойдет программа по вакцинации и страны будут открываться, если не будут появляться очередные штаммы коронавируса или новые всемирные волны эпидемии, мы выйдем на половину объемов авиаперевозок 2019 года. Напомню, что 2019 год был самым успешным для авиации, больше всего пассажиров было перевезено. Уже в 2022 году – примерно на три четверти, и тогда уже в 2023 году, по таким прогнозам, полностью восстановим тот объем, который был до пандемии", – сказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

27 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что начался глобальный экономический кризис, вызванный распространением коронавируса. 9 апреля она отметила, что из-за COVID-19 в МВФ ожидают наихудших экономических последствий со времен Великой депрессии.

Пандемия коронавируса нанесла мировому туризму ущерб на $320 млрд, подсчитали в ООН.

По данным Международной организации гражданской авиации, международные авиаперевозки в 2020 году сократились на 60%, количество авиаперелетов вернулось к уровню 2003 года.