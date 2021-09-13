КСУ на этой неделе начнет рассматривать дело о конституционности отмены депутатской неприкосновенности

"Депутаты, которые обратились в КС, считают, что в момент принятия закона были нарушены процедуры", – написал он.
Соответствующее представление в КСУ подали в январе прошлого года нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко, Нестор Шуфрич и Александр Пузанов. Подписи поставили 50 нардепов.
30 августа 2019 года 363 депутата Верховной Рады ІХ созыва поддержали проект постановления №1095 об ограничении неприкосновенности парламентариев и предварительно согласовали внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203. Этот документ 20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал соответствующим Основному закону.
3 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон в целом. 11 сентября закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.
С 1 января 2020 года в Украине перестала действовать неприкосновенность для народных депутатов Украины в связи со вступлением в силу соответствующего закона №27-IX.