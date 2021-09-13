КСУ на этой неделе начнет рассматривать дело о конституционности отмены депутатской неприкосновенности

Представление о проверке закона о снятии неприкосновенности в КСУ подали депутаты ОПЗЖ Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

"Депутаты, которые обратились в КС, считают, что в момент принятия закона были нарушены процедуры", – написал он.

Соответствующее представление в КСУ подали в январе прошлого года нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко, Нестор Шуфрич и Александр Пузанов. Подписи поставили 50 нардепов.