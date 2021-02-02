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КСУ открыл производство по обращению Денисовой, которая просит пересмотреть некоторые законы о медреформе

Украинский омбудсмен Людмила Денисова просит Конституционный Суд Украины признать неконституционными отдельные положения законов Украины, касающиеся сферы здравоохранения, оказания медицинских услуг населению, вопросов ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях пандемии COVID-19.

КСУ открыл производство 27 января
КСУ открыл производство 27 января
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Конституционный Суд Украины 27 января открыл производство по конституционному представлению Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, которое касается сферы здравоохранения и медреформы. Об этом пресс-служба обмудсмена сообщила 1 февраля.

Денисова просит суд о признать неконституционными отдельные положения законов Украины, касающиеся сферы здравоохранения, оказания медицинских услуг населению, вопросов ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях пандемии COVID-19.

Дело КСУ будет рассматривать по сути, дата еще неизвестна.

Денисова подала представление в КСУ в начале января 2021 года. В конституционном представлении обжалованы положения законов о медицинской реформе, согласно которым органы местного самоуправления могут принимать решения о прекращении, реорганизации или перепрофилировании учреждений здравоохранения самостоятельно с учетом плана развития госпитального округа. Денисова сослалась на многочисленные обращения украинцев, в которых затрагивались вопросы "относительно неконституционности медреформы, глупости, несоизмеримости цели и мер, которые пыталось проводить правительство для преодоления пандемии".

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

5 мая 2020 года в Нацслужбе здоровья сообщили, что ведомство заключило договоры с 1645 больницами. 954 учреждения по договору с НСЗУ получили большее финансирование, чем ранее в рамках субвенции.

С приходом на должность главы Минздрава Максим Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент. По данным президента Украины Владимира Зеленского, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы.

Замглавы Национальной службы здравоохранения Оксана Мовчан говорила, что не понимает, откуда взяли информацию о 50 тыс. увольнений. По расчетам НСЗУ, "не будет покрыто финансированием 6000–7000 человек медицинского персонала". Что касается закрытия больниц, то, по словам Мовчан, "президент знал, что неэффективные и опасные для пациентов больницы будут закрываться". "Эту концепцию поддержали и президент, и премьер-министр, тогда это был Алексей Гончарук. И с ноября по апрель в этой концепции не изменилось ни единого слова", – сказала Мовчан. 

5 мая Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает "справедливые тарифы", по которым будут финансировать отрасль.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: конституция, Министерство здравоохранения, Конституционный Суд, Людмила Денисова, омбудсмен, реформа здравоохранения, здравоохранение
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