Денисова попросила КСУ признать неконституционной медреформу

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что начатая в Украине медицинская реформа создала дополнительные трудности для эффективной борьбы с пандемией коронавируса. Денисова обратилась в Конституционный Суд с требованием признать неконституционными ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения в рамках медреформы.

Денисова: Государство должно создавать условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания Фото: Людмила Денісова / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 6 января обратилась в Конституционный Суд Украины с представлением о признании неконституционными отдельных положений законов, касающихся сферы здравоохранения. Об этом омбудсмен написала в Facebook.

Она просит признать несоответствующими Конституции Украины ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения в рамках медреформы.

"Новым вызовом для Украины стала борьба с пандемией COVID-19, но большинство государственных органов и служб оказались неготовыми ни организационно, ни юридически и даже психологически к этому. Сложности в противодействии болезни принесли и определенные законодательные изменения, а также начатая в 2017 году медицинская реформа, которая проводится одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального устройства", – отметила она в посте.

По мнению Денисовой, законодательство на момент введения карантина не было адаптировано к пандемии.

"Возникла ситуация, при которой начатая медицинская реформа с последующим установлением на законодательном и подзаконном уровнях противоэпидемических мероприятий привела к нарушениям и ограничениям конституционных прав и свобод гражданина", – сообщила омбудсмен.

Она сослалась на многочисленные обращения украинцев, у которых затрагивались вопросы "относительно неконституционности медреформы, глупости, несоизмеримости цели и мер, которые пыталось проводить правительство для преодоления пандемии".

"Государство должно создавать условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания, а имеющаяся сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения не может быть сокращена. Также государство должно содействовать развитию лечебных учреждений всех форм собственности и обеспечивать санитарно-эпидемическое благополучие граждан", – акцентировала Денисова.

Она выразила надежду на то, что КСУ откроет производство по ее представлению.

На сайте Конституционного Суда пока нет информации о представлении омбудсмена.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. Главный принцип второго этапа реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны получать те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

5 мая 2020 года в Нацслужбе здоровья сообщили, что ведомство заключило договоры с 1645 больницами. 954 учреждения по договору с НСЗУ получили большее финансирование, чем ранее в рамках субвенции.

С приходом на должность главы Минздрава Максим Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент. По данным президента Украины Владимира Зеленского, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы.

Замглавы Национальной службы здравоохранения Оксана Мовчан говорила, что не понимает, откуда взяли информацию о 50 тыс. увольнений. По расчетам НСЗУ, "не будет покрыто финансированием 6000–7000 человек медицинского персонала". Что касается закрытия больниц, то, по словам Мовчан, "президент знал, что неэффективные и опасные для пациентов больницы будут закрываться". "Эту концепцию поддержали и президент, и премьер-министр, тогда это был Алексей Гончарук. И с ноября по апрель в этой концепции не изменилось ни единого слова", – сказала Мовчан.

5 мая Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает "справедливые тарифы", по которым будут финансировать отрасль.