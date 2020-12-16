Кулеба: 2021-й будет годом заграничных украинцев

Приоритетной в работе Министерства иностранных дел Украины в 2021 году будет тема противодействия российской агрессии и запуск Крымской платформы, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В 2021 году Министерство иностранных дел будет уделять внимание эффективности взаимоотношений с украинцами, живущими за границей. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 16 декабря во время дискуссии, организованной Центром "Новая Европа", пишет "Интерфакс-Украина".

"Это будет год заграничных украинцев. Мы будем очень серьезно работать над повышением эффективности взаимоотношений с заграничными украинцами", – сказал министр.

Приоритетной в работе МИД будет также тема противодействия российской агрессии и запуск Крымской платформы.

"Тема противодействия российской агрессии – на всех фронтах. Это будет год запуска Крымской платформы, это будет новый элемент во всей архитектуре противодействия российской агрессии", – заявил глава МИД.



Он также очертил основные направления внешней политики, которыми будет заниматься министерство в следующем году.

"Будем продолжать двигаться по азиатскому треку. Будем заниматься Африкой более предметно, мы много аналитики провели в этом году по Африке, и теперь эта аналитика должна превратиться в политику. И очень верим, что у нас состоятся важные прорывы в двусторонних отношениях с рядом стран, со страной Латинской Америки, с одной азиатской страной. Будем активно над этим работать", – заявил Кулеба.

В 2019 году Европейский союз выдал около 3 млн видов на жительство для граждан стран, не входящих в ЕС. Среди получивших право на проживание в Евросоюзе – 757 тыс. граждан Украины, об этом сообщил Евростат.

За 10 месяцев 2020 года за границу на постоянное место жительства выехали 3259 граждан Украины, а 1235 граждан вернулись в Украину для постоянного проживания, сообщала Госпогранслужба.