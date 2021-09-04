Кулеба назвал срок поставок партии систем Javelin в Украину

"Не исключаю, что мы сможем выйти на договоренности и по другим видам оборонительного летального и нелетального оборудования. По понятным причинам детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину", – сообщил министр.

По словам Кулебы, диалог по вопросам обороны и безопасности между Украиной и США продолжится в рамках соответствующей рабочей группы комиссии стратегического партнерства.

"Президенты договорились перезагрузить работу этой комиссии, открыть ей второе дыхание и наполнить новым содержанием. Осенью вместе с моим коллегой, государственным секретарем Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне очередное заседание комиссии. Там мы планируем принять новую Хартию стратегического партнерства Украины и США", – объяснил Кулеба.