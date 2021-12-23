Кулеба об указе Зеленского: Комментировать внешнюю политику смогут разные люди, заявлять от имени Украины – президент, премьер и глава МИД

В первом пункте указа Зеленского говорится об официальной позиции государства, отметил Кулеба (на фото) Фото: EPA

"Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях", – написал Кулеба.

По его словам, в первом пункте указа "говорится об официальной позиции государства, а на трех лиц возложена ответственность именно официальных заявлений от имени государства".

"Комментировать, выступать с разъяснением по поводу внешней политики могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке. И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель Офиса президента или спикер МИД не могут давать комментарии, – это искажение реально", – отметил Кулеба.