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Кулеба прибыл в Багдад, это первый визит главы МИД Украины в Ирак с 2012 года

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Кулеба провел в Багдаде переговоры с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном
Кулеба провел в Багдаде переговоры с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 апреля прибыл с визитом в Ирак.

Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр МИД.

Отмечается, что это первый визит главы МИД Украины в Ирак с 2012 года.

Кулеба провел в Багдаде переговоры с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.

"Министр рассказал иракскому коллеге об усилиях украинских сил обороны по отражению российской агрессии и освобождению оккупированных территорий. Он уделил особое внимание формуле мира президента Владимира Зеленского для установления справедливого и долгосрочного мира в Украине. Главы МИД отдельно обсудили вопросы экспорта украинских зерновых", – сказано в сообщении.

Как указали в украинском внешнеполитическом ведомстве, Кулеба и Хусейн среди прочего договорились провести:

  • консультации на уровне ряда министерств Украины и Ирака, чтобы активизировать сотрудничество в сферах торговли, образования и цифровизации;
  • политические консультации министерств иностранных дел;
  • пятое заседание межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству (предыдущее заседание комиссии прошло в 2012 году).

Кулеба пригласил Хусейна посетить Украину, подчеркнули в МИД.

"Визит проходит в контексте воплощения договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Ирака Мухаммада Шиа Ас-Судани 10 апреля", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/pfbid0McsqNqbiEP8ph6vb4P8n9QiTxV89vPX4FgK9zvHr6sh1F91wGe1GQ3Jdzour8zr5l

Контекст:

Зеленский в ходе телефонного разговора с Мухаммадом Шиа Ас-Судани 10 апреля отметил, что Украина "готова к новой странице двустороннего сотрудничества". "Договорились активизировать все существующие механизмы взаимодействия и положить начало новым", – отметил в Telegram президент. Также лидеры обсудили украинскую формулу мира.

Ранее, в середине февраля, Кулеба встречался с Фуадом Хусейном. Глава МИД подчеркнул, что "пригласил Ирак присоединиться к усилиям по реализации украинской формулы мира".

Теги: Украина, Ирак, МИД Украины, переговоры, экспорт, Багдад, Дмитрий Кулеба, торговля, война России против Украины, президент, визит, встреча, сотрудничество, зерно
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