Кулеба прибыл в Багдад, это первый визит главы МИД Украины в Ирак с 2012 года

Кулеба провел в Багдаде переговоры с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном Фото: mfa.gov.ua

Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр МИД.

Отмечается, что это первый визит главы МИД Украины в Ирак с 2012 года.

Кулеба провел в Багдаде переговоры с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.

"Министр рассказал иракскому коллеге об усилиях украинских сил обороны по отражению российской агрессии и освобождению оккупированных территорий. Он уделил особое внимание формуле мира президента Владимира Зеленского для установления справедливого и долгосрочного мира в Украине. Главы МИД отдельно обсудили вопросы экспорта украинских зерновых", – сказано в сообщении.

Как указали в украинском внешнеполитическом ведомстве, Кулеба и Хусейн среди прочего договорились провести:

консультации на уровне ряда министерств Украины и Ирака, чтобы активизировать сотрудничество в сферах торговли, образования и цифровизации;

политические консультации министерств иностранных дел;

пятое заседание межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству (предыдущее заседание комиссии прошло в 2012 году).

Кулеба пригласил Хусейна посетить Украину, подчеркнули в МИД.

"Визит проходит в контексте воплощения договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Ирака Мухаммада Шиа Ас-Судани 10 апреля", – говорится в сообщении.