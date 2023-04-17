Кулеба прибыл в Багдад, это первый визит главы МИД Украины в Ирак с 2012 года

Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр МИД.
Отмечается, что это первый визит главы МИД Украины в Ирак с 2012 года.
Кулеба провел в Багдаде переговоры с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.
"Министр рассказал иракскому коллеге об усилиях украинских сил обороны по отражению российской агрессии и освобождению оккупированных территорий. Он уделил особое внимание формуле мира президента Владимира Зеленского для установления справедливого и долгосрочного мира в Украине. Главы МИД отдельно обсудили вопросы экспорта украинских зерновых", – сказано в сообщении.
Как указали в украинском внешнеполитическом ведомстве, Кулеба и Хусейн среди прочего договорились провести:
Кулеба пригласил Хусейна посетить Украину, подчеркнули в МИД.
"Визит проходит в контексте воплощения договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Ирака Мухаммада Шиа Ас-Судани 10 апреля", – говорится в сообщении.
Зеленский в ходе телефонного разговора с Мухаммадом Шиа Ас-Судани 10 апреля отметил, что Украина "готова к новой странице двустороннего сотрудничества". "Договорились активизировать все существующие механизмы взаимодействия и положить начало новым", – отметил в Telegram президент. Также лидеры обсудили украинскую формулу мира.
Ранее, в середине февраля, Кулеба встречался с Фуадом Хусейном. Глава МИД подчеркнул, что "пригласил Ирак присоединиться к усилиям по реализации украинской формулы мира".